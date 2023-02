Hubert Hurkacz KIEDY gra finał ATP Marsylia O której godzinie finał w Marsylii Z KIM gra Hurkacz w finale

Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju ATP w Marsylii! Polak pokonał w 1/2 finału reprezentującego Kazachstan Aleksandra Bublika. W drugim półfinale grają dwaj Francuzi - Benjamin Bonzi i Arthur Fils. Ten mecz zaczął się po półfinale Hurkacza. Kiedy finał turnieju ATP w Marsylii? O której gra Hurkacz w finale?

Hubert Hurkacz zagra w finale choć był bardzo blisko porażki w turnieju ATP w Marsylii. W ćwierćfinale stoczył dramatyczny bój z Mikaelem Ymerem. Polak w pojedynku ze Szwedem obronił piłkę meczową, a potem wygrał 6:3, 3:6, 7:6(6). Hurkacz zarobił już w Marsylii dużo pieniędzy. O jaką premię powalczy w finale? Tutaj PREMIE w turnieju ATP Marsylia 2023.

Hubert Hurkacz na początku tygodnia wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O cenne punkty Polak walczy teraz w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo. Ostatnio walczył w turnieju ATP w Rotterdamie, z którego odpadł po porażce z Bułgarem Grigorem Dimitrowem.

Mecz Huberta Hurkacz w finale turnieju ATP w Marsylii zostanie rozegrany w niedzielę 26 lutego 2023. Rywalem Polaka będzie jeden z Francuzów - Benjamin Bonzi lub Arthur Fils. Początek finału o godzinie 14.