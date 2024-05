Hubert Hurkacz miał wypadek w środku nocy! Pokazał uszkodzone auto, można załamać ręce

Hubert Hurkacz będzie dobrze wspominał tegoroczny turniej w Rzymie, z którym pożegnał się dopiero po trzysetowej batalii w ćwierćfinale. W decydującym secie prowadził nawet 3:2 z przełamaniem, ale w kluczowym momencie zaciętego meczu z Tommym Paulem wpadł w dołek i przegrał cztery gemy z rzędu. 27-latek miał we Włoszech ogromne wsparcie, za które dziękował tuż po porażce. Niestety, dobry humor szybko mógł go opuścić, gdy kilka godzin później miał drobny wypadek w czasie nocnej podróży.

Hubert Hurkacz pędził McLarenem po amerykańskich szosach. Takiego wywiadu jeszcze nie było

Hubert Hurkacz miał wypadek w środku nocy

Hurkacz kilka godzin po porażce w Rzymie był już w trasie i miał sporo pecha. W środku nocy, a konkretnie o godzinie 2:28, pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie z drogi, na której stracił koło. "Podróż nie poszła zgodnie z planem" - skomentował, zachowując w trudnej sytuacji dobry nastrój, o czym świadczą wymowne emotikony. Polski tenisista zabawił się też lokalizacją, którą określił "pośrodku niczego".

Wielka rywalka Igi Świątek zdecydowała się na zmysłową sesję. Fani tenisa nie wierzą własnym oczom, zdjęcia bogini

i Autor: Instagram/Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz wypadek samochodowy

Hurkacz zagra w Roland Garros

Z wpisu Hurkacza nie wynika więc, gdzie doszło do drogowego incydentu. Niewykluczone, że wracał z Rzymu do Monte Carlo, gdzie mieszka i zapewne będzie przygotowywał się do Roland Garros. To najbliższy turniej, w którym wystąpi i po dobrej grze w Rzymie może liczyć na rozstawienie jako 8. tenisista świata - w najnowszym notowaniu ATP wyprzedzi Stefanosa Tsitsipasa. Pierwsze mecze głównej drabinki Roland Garros odbędą się w niedzielę, 26 maja.

Sonda Czy Hubert Hurkacz będzie kiedyś liderem rankingu ATP? Tak Nie