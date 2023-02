Hurkacz - Bublik TV Transmisja NA ŻYWO ATP Marsylia Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Bublik STREAM ONLINE LIVE 25.02.2023 Na jakim programie Hurkacz mecz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w półfinale turnieju ATP w Marsyli. Rywalem wrocławianina będzie Aleksander Bublik (nr 50). Reprezentant Kazachstanu po dramatycznym meczu pokonał wczoraj 7:5, 6:3, 7:6(6) Bułgara Grigora Dimitrowa, broniąc piłek meczowych. Wcześniej na tym samym korcie Hurkacz też stoczył dramatyczny bój z Mikaelem Ymerem. Polak w pojedynku ze Szwedem również obronił piłkę meczową, a potem wygrał 6:3, 3:6, 7:6(6).

Hubert Hurkacz i Aleksander Bublik grali ze sobą niedawno w United Cup w Australii. Na początku sezonu Polak pokonał reprezentanta Kazachstanu 7:6(8), 4:6, 6:3. Hurkacz w sumie wygrał cztery ostatnie mecze z tym tenisistą. Zajmujący 11. miejsce w światowym rankingu 26-letni wrocławianin w pierwszej rundzie miał tzw. wolny los, a w drugiej wygrał ze Szwajcarem Leandro Riedim 4:6, 6:3, 6:2.

Hubert Hurkacz nie krył radości po wczorajszym zwycięstwie odniesionym w dramatycznych okolicznościach. - Jestem po prostu bardzo zadowolony z dzisiejszego zwycięstwa – powiedział po meczu Hurkacz. - Mikael jest wspaniałym zawodnikiem i wszystko mogło potoczyć się w obie strony. Te mecze wiele znaczą, jeśli jesteś w stanie przez nie przejść. Jestem naprawdę podekscytowany i szczęśliwy, że jestem w półfinale - dodał Hubi.

Hubert Hurkacz kilka dni temu wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O kolejne cenne punkty Polak walczy teraz w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo. Ostatnio walczył w turnieju ATP w Rotterdamie, z którego odpadł po porażce z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Trwają turnieje ATP w Marsylii, WTA w Dubaju i WTA w Meridzie. We wszystkich tych zawodach z numerami 1 rozstawieni są Polacy - Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linette.

Mecz Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik w półfinale turnieju ATP w Marsylii zostanie rozegrany w sobotę 25 lutego 2023. Początek meczu Hurkacz - Bublik po godzinie 14.30. Prawa telewizyjne do cyklu ATP i turnieju ATP w Marsylii ma Polsat Sport, ale nie planuje transmisji TV z meczu Hurkacza. Mecz Hurkacz - Bublik można oglądać na legalnych portalach bukmacherskich po rejestracji i zalogowaniu.