Hurkacz - Cerundolo Transmisja TV ATP Paryż Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Cerundolo STREAM ONLINE LIVE 2.11.2023

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra kolejny mecz w 3. rundzie turnieju ATP w Paryżu , a jego rywal to Argentyńczyk Francisco Cerundolo (nr 21), który pokonał 7:5, 6:4 Caspera Ruuda, eliminując go z wyścigu o ATP Finals. Polak awans do 3. rundy wywalczył po zwycięstwie 6:3, 6:2 nad Roberto Baustistą Agutem. Wrocławianin znów potwierdził kapitalną formę i rozegrał niemal perfekcyjne spotkanie. Oby poszedł za ciosem w meczu z Cerundolo.

Hubert Hurkacz i Francisco Cerundolo grali ze sobą tylko raz. Polak pokonał Argentyńczyka 6:2, 7:6 rok temu w Kazachstanie. Prestiżowy turniej w Paryżu to kluczowa bitwa o ATP Finals w Turynie. A Hubert Hurkacz jest coraz bliżej awansu na te prestiżowe mistrzostwa. Z wyścigu wypadł Taylor Frtitz, który przegrał z kontuzją i wycofał się z zawodów. Nie liczy się w nim już również Casper Ruud. Hurkacz ściga się teraz głównie z Duńczykiem Holgerem Rune, który wczoraj awansował do kolejnej rundy i wciąż wyprzedza Polaka.

Hubert Hurkacz w meczu z Roberto Bautistą Agutem przekroczył liczbę 1000 asów zaserwowanych w sezonie. Jest pierwszym tenisistą od 2019 r., któremu udała się ta sztuka (Isner i Opelka). - Jestem bardzo podekscytowany, że posłałem już 1000 asów w tym sezonie – powiedział Hurkacz. - Mam nadzieję, że jeszcze kilka przede mną, nie spodziewałem się tego na początku roku, zdecydowanie mój serwis trochę działa. Mam nadzieję, że pomoże mi to w osiągnięciu jeszcze kilku dobrych wyników w tym roku i jestem naprawdę dumny z pracy z całym zespołem - dodał Hubi.

Hubert Hurkacz walczy w Paryżu tuż po występie w Bazylei, gdzie przegrał 6:7(3), 6:7(5) w finale turnieju ATP 500 ze świetnie dysponowanym Feliksem Augerem-Aliassime. Polak walczy o awans do prestiżowych ATP Finals i mimo tej porażki wciąż jest blisko tego celu. Nasz tenisista w rodzinnym mieście Rogera Federera zaprezentował się bardzo dobrze, ale w finale walczył z kontuzją. Na szczęście okazało się, że to nic poważnego.

Mecz Hubert Hurkacz - Francisco Cerundolo w 3. rundzie (1/8 finału) turnieju ATP w Paryżu zostanie rozegrany w czwartek 2 listopada. Początek meczu Hurkacz - Cerundolo ok. godziny 14-14.30 (drugi mecz od godz. 12.30 po meczu Chaczanow - Safiullin). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Cerundolo w Paryżu na Polsacie Sport Extra oraz oline na Polsat BOX GO