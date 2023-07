Hurkacz - Djoković KIEDY mecz Wimbledon 4. runda Kiedy gra Hurkacz - Djoković O której gra Hurkacz z Djokoviciem 1/8 finału

Hubert Hurkacz jest już w 4. rundzie Wimbledonu, a jego kolejny rywal to Novak Djoković. Polak w tej edycji londyńskiego Szlema nie stracił jeszcze seta. Wczoraj pokonał 7:6, 64, 6:4 Włocha Lorenzo Musettiego. Serbski gwiazdor ograł Szwajcara Stana Wawrinkę. Mecz Hurkacz - Djoković w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca 2023. Poniżej więcej informacji.

KIEDY mecz Hurkacz - Djoković Wimbledon O której gra Hurkacz z Djokoviciem 4. runda

Hubert Hurkacz i Novak Djoković grali ze sobą już pięć razy. Polak przegrał wszystkie te spotkania, ostatnio 3:6, 5:7 w Dubaju w 2023 r. Djoković to 23-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych. W styczniu już po raz 10. wygrał Australian Open, a miesiąc temu triumfował w Roland Garros. W rankingu ATP Djoko zajmuje 2. miejsce, ale jest zdecydowanym faworytem do triumfu w Wimbledonie. Rywalizacja Hurkacz - Djoković zaczęła się w 2019 r. w Roland Garros, a gwiazdor z Belgradu wygrał wtedy 6:4, 6:2, 6:2. Zaraz potem pokonał Polaka również na Wimbledonie - 7:5, 6:7, 6:1, 6:4. Później było zwycięstwo Djokovicia 3:6, 6:0, 7:6 na korcie twardym w Paryżu (2021), a wrocławianin był wtedy dwie piłki od zwycięstwa. Ostatnio Djoković ograł też Hubiego 6:3, 6:4 na mączce w Madrycie (2022). Czas na szósty mecz Hurkacz - Djoković, w Wimbledonie.

Hurkacz - Djoković KIEDY gra Hurkacz Wimbledon 4. runda O której gra Hurkacz z Djokoviciem

Hubert Hurkacz rok temu odpadł szybko z Wimbledonu, a apetyty były ogromne. Nic dziwnego, bo Polak w 2021 r. doszedł w Londynie aż do półfinału, pokonując m.in. Rogera Federera i Daniiła Miedwiediewa. To był jego życiowy sukces. Teraz wrocławianin znów gra wspaniale, świetnie serwując. Widać, że poczuł się bardzo pewnie. Hurkacz bez straty seta zameldował się w 4. rundzie Wimbledonu. Przed zwycięstwem nad Lorenzo Musettim tenisista z Wrocławia pokonał 6:4, 6:4, 7:6(3) Brytyjczyka Jana Choinskiego. - Mam stąd wspaniałe wspomnienia. Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - stwierdził Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia i czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

KIEDY gra Hurkacz Roland Garros O której gra Hurkacz - Djoković GODZINA meczu

Mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković w 4. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w niedzielę 9 lipca 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Djoković. Transmisja TV z w Wimbledonu na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.