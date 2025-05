i Autor: Cyfrasport Luka Vusković, obrońca Radomiaka Radom

PKO BP Ekstraklasa

Nadzieja Tottenhamu, niedawno w Radomiaku. Luka Vusković wraca wspomnieniami do Ekstraklasy

Przy okazji łez szczęścia kibiców Tottenhamu warto przypomnieć, że mają oni w swoich szeregach piłkarza, który dopiero co biegał po polskich boiskach. Niewykluczone, że już wkrótce w defensywie będziemy oglądać Lukę Vuskovicia. 18-letni Chorwat obecnie rozwija się Westerlo, ale przed wyjazdem do Belgii był wypożyczony do Radomiaka Radom. W krótkim czasie zdołał zaprezentować w Ekstraklasie niemały potencjał. W rozmowie z TVP Sport zawodnik wraca wspomnieniami do swojego pobytu w Polsce.