Lukas Podolski to jedna z największych, jak nie największa gwiazda Ekstraklasy. 39-latek zgodnie z wcześniejszą obietnicą dołączył do Górnika Zabrze w 2021 roku. Od tamtej pory piłkarz robi wszystko, co w jego mocy, aby utytułowany klub odzyskał swoją świetność. Mowa oczywiście nie tylko działaniu na murawie, ale także poza nią.

W ostatnim czasie "Poldi" w rozmowie z portalem "sportowy21.pl" nie mógł wytrzymać i wprost zareagował na informacje w sprawie zakończenia przez niego kariery.

- To już idzie w świat, bo firma, z którą negocjujemy koszulki dla klubu, napisała do mnie, że chce mi zrobić koszulki na pożegnalny mecz. Nie wiedziałem, o co chodzi, jakaś zupełna bzdura. Nie ma takiego meczu. Ten, kto to pisze, to kłamie i powinien pamiętać, że ja mam prawników - rzucił były reprezentant Niemiec.

To nagranie sugeruje wiele! Kibice szykują się na koniec

Na profilu Górnika Zabrze w mediach społecznościowych pojawiło się tajemnicze nagranie z udziałem Podolskiego, który usiadł i spojrzał się prosto w kadr. Podpis tego posta mógł zasugerować wiele.

"Przyjdź na stadion wcześniej. Dla @lukaspodolski. Zajmij swoje miejsce przed 17:10" - można przeczytać.

Wielu kibiców zaczęło w komentarzach podejrzewać, że chodzi o zakończenie kariery przez "Poldiego".

"Przed meczem? Cały stadion we łzach i mamy grać mecz? Nie wierzę. #2026 Poldi", "Tylko nie to co myślę...", "Chyba nikt w XXI wieku nie zrobił więcej dla Górnika, niż Poldi " - pisali fani Podolskiego, doceniając jednocześnie cały wkład w Górnik Zabrze.