Hurkacz - Korda TV Transmisja NA ŻYWO Miami Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Korda STREAM ONLINE LIVE 25.03.2024 Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra z Sebastianem Kordą w 3. rundzie Miami Open, do której awansował po zwycięstwie 6:4, 6:7(2), 6:3 nad Aleksandrem Szewczenką. Miami Open to dla Hurkacza wyjątkowy turniej. Hubi spędza tam dużo czasu, a w prestiżowym turnieju na Florydzie triumfował w 2021 r. i jest to jeden z największych sukcesów w jego karierze. Amerykanin Sebastian Korda zajmuje 29. miejsce w rankingu. To syn słynnego przed laty czeskiego tenisisty.

Hubert Hurkacz i Sebastian Korda grali ze sobą już cztery razy. Bilans tek rywalizacji to 3-1 dla Polaka. Najpierw był finał turnieju ATP w Delray Beach, który nasz tenisista wygrał 6:3, 6:3 (2021 r.). Potem był już pamiętny horror w 4. rundzie Australian Open 2023. Hurkacz uległ wtedy Kordzie po pięciosetowej bitwie 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 7:6(7). Ostatnio Polak rozprawił się z Amerykaninem dwa razy w październiku 2023 r, wygrywając 6:3, 6:4 w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju oraz 6:3, 6:7, 6:3 w turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu.

Hubert Hurkacz do rywalizacji w Miami Open 2024 przystąpił po niepokojąco słabym występie w Indian Wells. Polak już w pierwszym meczu trafił na świetnie dysponowanego Gaela Monfilsa i po kiepskiej grze przegrał z nim 0:6, 7:6, 2:6. Dlatego forma wrocławianina przed jednym z jego ulubionych turniejów - Miami Open - była wielką niewiadomą. W 2021 r. Hubi triumfował na Florydzie i był to przełomowy sukces w jego karierze. Turniej rozegrano wtedy w czasie pandemii, a Hurkacz spędził mnóstwo czasu w okolicach Miami w czasie lockdownu. Dzięki temu oswoił się z wymagającymi warunkami - bardzo wysoką wilgotnością.

Mecz Hubert Hurkacz - Sebastian Korda w 3. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w poniedziałek 25 marca 2024. Początek meczu Hurkacz - Korda ok. godziny 19-20 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 16). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Korda w Miami Open 2024 na Polsacie Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.