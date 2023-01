Hurkacz - Martinez RELACJA NA ŻYWO ONLINE Australian Open Hurkacz - Martinez NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj

Na żywo Hubert Hurkacz - Pedro Martinez Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Pedro Martinez w I rundzie Australian Open 2023. Początek spotkania ok. godziny 2.30-3.00 w nocy polskiego czasu

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Australian Open. Rywalem Polaka w I rundzie jest Hiszpan Pedro Martinez (nr 58). - Pierwsza runda jest w pewnym stopniu niewiadomą. Przygotowuję się do turnieju jak najlepiej można, ale dziś każdy z zawodników grających w turnieju głównym Australian Open potrafi grać fantastyczny tenis. Z każdym z nich można wygrać i przegrać - powiedział Hurkacz w rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia. Polak i Pedro Martinez grali ze sobą dwa razy. Oba te spotkania wygrał Hurkacz. Najpierw pokonał hiszpańskiego rywala w kwalifikacjach do US Open 2018 (6:3, 6:3), a w minionym sezonie ograł go także w Monte Carlo (6:3, 4:6, 6:4).

Hubert Hurkacz oficjalne występy w 2023 roku zaczął od United Cup. W barwach reprezentacji Polski wywalczył awans do półfinału (porażka 0-5) z USA, a wcześniej pokonał Aleksandra Bublika (7:6, 4:6, 6:3) i Stana Wawrinkę (7:6, 6:4). Przegrał z Matteo Berrettinim (4:6, 6:3, 3:6) i Taylorem Fritzem (6:7, 6:7). Fajnie zaprezentował się w meczach miksta, w parze z Igą Świątek. Widać było, że wciąż jest dość daleki od najwyższej formy i oby przyszła ona właśnie, kiedy walczyć już będzie w Melbourne. Jeżeli Hurkacz pokona Pedro Martineza, to w II rundzie Australian Open wpadnie pewnie na Włocha Lorenzo Sonego.

Czy Hubert Hurkacz przełamie wreszcie australijską niemoc? I z czego ona wynika? - Wydaję mi się, że po prostu on wciąż jest stosunkowo nowym zawodnikiem w Top-20 i musi się ograć w Szlemach - analizuje w rozmowie z "SE" Tim Henman, były brytyjski tenisista, obecnie ekspert Eurosortu. - Nie widzę powodów, dla których Hubi nie miałby w końcu odnieść sukcesów również w tych najważniejszych turniejach. To wspaniały zawodnik, jego pierwszy serwis i bekhend są znakomite. Z forhendu jest mniej regularny, czasami popełnia tu błędy. Ale uważam, że pokazywał już wielki tenis i ten Australian Open to dla niego znakomita okazja, żeby wreszcie przełamać się i przejść II rundę. Przeglądam właśnie jego część drabinki. Nie będzie łatwo, ale uważam, że IV runda jest jak najbardziej realna - dodał Tim Henman.

Hubert Hurkacz rok temu znów odpadł z Australian Open szybko, przegrywając w II rundzie z Adrianem Mannarino. Czy przełamie się w tym roku? Hurkacz jako pierwszy z Polaków zacznie walkę w AO 2023. - Bardzo lubię Australię, atmosferę, jaka tu panuje, ale nie miałem jeszcze okazji odnosić sukcesów w Melbourne. Zobaczymy jak będzie w tym roku, na pewno cieszę się z pracy, jaką wykonałem przez ostatnie półtora miesiąca - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem Hurkacz, który w Melbourne miał już okazję trenować m.in. z Rafaelem Nadalem.

Mecz Hubert Hurkacz - Pedro Martinez w I rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 16 stycznia. Początek meczu Hurkacz - Martinez ok. godziny 3 nad ranem polskiego czasu (po meczu Pegula - Cristian o godz. 1). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Martinez