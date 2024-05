Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra mecz w 2. rundzie Roland Garros, a jego rywalem będzie Brandon Nakashima (nr 84). Amerykanin z japońsko-wietnamskimi korzeniami pokonał 6:1, 6:7, 6:3, 6:2 swojego rodaka Moreno De Alborana. Hurkacz występ w Paryżu zaczął meczem z Japończykiem Shintaro Mochizuki (nr 163) i nie był to jego dobry występ.

Hubert Hurkacz awans do 2. rundy Roland Garros wywalczył, pokonując 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:2 Shintaro Moshizukiego. Długo na paryskiej mączce pachniało przykrą porażką Polaka. Tenisista z Wrocławia w Roland Garros nie odnosił do tej pory sukcesów. Najdalej doszedł do 4. rundy, dwa lata temu. Rok temu odpadł w 3. rundzie. W tym sezonie rozbudził jednak apetyty serią dobrych występów na mączce. Wygrał turniej w Estoril, w Rzymie pokonał Rafaela Nadala...

Hurkacz - Nakashima Gdzie oglądać mecz Transmisja TV z Roland Garros

Hubert Hurkacz mecz z Shintaro Mochizukim zaczął dobrze, prowadził 2:0 w pierwszym secie, ale potem grał coraz gorzej. Popełniał błędy, w dłuższych wymianach był często bezradny, nie radził sobie ze sprytnym, solidnym i szybkim Japończykiem. Azjata wygrał pierwszego seta. W drugim lepszy był Hurkacz, ale kolejna partia padła łupem Mochizukiego.

Na szczęście w czwartym secie Japończyk wyraźnie opadł z sił. Hubert Hurkacz, który znany jest z dobrego przygotowania kondycyjnego, wygrywał szybko kolejne gemy. Kiedy wydawało się, że za chwilę przypieczętuje zwycięstwo, przy jego prowadzeniu 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 5:2... nagle zaczął padać ulewny deszcz. Mecz został przerwany na długo. W końcu udało się go dokończyć, a Hurkacz nie wypuścił już wygranej z rąk.

Hurkacz - Nakashima STREAM ONLINE LIVE Roland Garros w Internecie

Mecz Hubert Hurkacz - Brandon Nakashima w 2. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w środę 28 maja 2024. Początek meczu Hurkacz - Nakashima o godzinie 11. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

