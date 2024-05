i Autor: AP Hubert Hurkacz zaczyna walkę w Roland Garros

Roland Garros 2024

Hubert Hurkacz uniknął katastrofy! Awans po pięciu setach walki z Japończykiem ze 163. miejsca!

Hubert Hurkacz w swoim stylu na otwarcie rywalizacji w Roland Garros zafundował fanom nerwowy i pięciosetowy bój. Na szczęście z dobrym zakończeniem - polski tenisista pokonał 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3 Japończyka Shinaturu Moshizukiego (nr 163), który do głównej drabinki przebił się w kwalifikacjach. Nie był to dobry występ wrocławianina. Na koniec jego rywal wyraźnie opadł z sił, co Hubi wykorzystał. Kolejnym rywalem Polaka będzie Amerykanin Brandon Nakashima (nr 84), który też ma japońskie korzenie (ojciec Japończyk, matka Wietnamka).