Hurkacz - Shapovalov TV Transmisja NA ŻYWO Australian Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Shapovalov STREAM ONLINE LIVE 20.01 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 3. rundzie Australian Open, a jego rywalem będzie Kanadyjczyk Denis Shapovalov. Panowie zagrają po godzinie 9 rano na Margaret Court Arena, drugiej co do wielkości arenie w Australian Open. Hurkacz i Shapovalov grali ze sobą już cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polaka. Wrocławianin ma sposób na grającego jednoręczny bekhend Kanadyjczyka, co pokazywał w kolejnych pojedynkach. Pokonał Shapovalova również w ich ostatnim meczu - 6:3, 7:6 w Miami Open 2021. Kanadyjczyk w II rundzie Australian Open gładko pokonał Japończyka Taro Daniela 6:3, 7:6, 7:5, więc z pewnością zaoszczędził dużo więcej sił niż Hurkacz, który z Włochem Sonego stoczył pięciosetową bitwę.

Hubert Hurkacz po dramatycznym i długim meczu pokonał Włocha Lorenzo Sonego 3:6, 7:6(3), 2:6, 6:3, 6:3. Przełamał swoją australijską niemoc i po raz pierwszy w karierze zagra w 3. rundzie AO. Wrocławianin z powodu opadów deszczu rozpoczął pojedynek bardzo późno, a z upragnionego zwycięstwa cieszył się, gdy w Melbourne było już po godzinie 1 w nocy! Teraz czas na odpoczynek i regenerację.

Hubert Hurkacz stracił dużo sił w meczu z Lorenzo Sonego, ale zapewniał, że jest dobrze przygotowany do sezonu. - To był to mecz rozgrywany falami, zdawałem sobie sprawę, że trzeba zagrać na wysokim poziomie żeby walczyć z Lorenzo - powiedział Hubi w rozmowie z Eurosportem. - Przygotowanie od końcówki listopada kontynuowane przez cały grudzień zaowocowały. Czuję się pełen energii, chociaż jest już bardzo późno - żartował Hurkacz. Za awans do III rundy zarobił już ok. 683 tys. zł (227 925 dol. australijskich). W 3. rundzie Australian Open zameldowała się też Magda Linette po zwycięstwie 3:6, 6:3, 6:4 nad Estonką Anett Kontaveit.

Mecz Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov w III rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w piątek 20 stycznia. Początek meczu Hurkacz - Shapovalov o godzinie 9 rano polskiego czasu, na początku sesji wieczornej, po zakończeniu meczu Igi Świątek na tym samym korcie. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Shapovalov na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

Mecz 3. rundy @AustralianOpen pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Denisem Shapovalovem otworzy w piątek sesję wieczorną na Margaret Court Arena. W Polsce będzie to 9 rano. Jazda 🔥📸 via HH Twitter pic.twitter.com/tgdkmhGCkS— Hubert Hurkacz Updates (@hubiupdates) January 19, 2023