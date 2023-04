Hurkacz - Sinner RELACJA NA ŻYWO ONLINE ATP Monte Carlo Hurkacz - Sinner NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj 13.04.2023

W styczniu zachwycił całą Polskę, teraz mierzy się z problemami. Gorzkie słowa Jana Zielińskiego: Debel to niszowy sport

Początek spotkania o godzinie 11

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra kolejny mecz w ATP w Monte Carlo. Rywalem Polaka w 3. rundzie będzie Jannik Sinner, prywatnie jego dobry przyjaciel. Dwaj tenisiści tworzyli też parę deblową, często też razem trenują. Hurkacz awans do 3. rundy turnieju ATP w Monte Carlo wywalczył po zwycięstwie 6:3, 6:7, 7:5 nad Brytyjczykiem Jackiem Draperem i był to kolejny w ostatnim czasie zacięty bój Polaka, który zazwyczaj dużo lepiej niż na mączce czuje się na kortach twardych. Sinner wczoraj nie namęczył się w pojedynku z Diego Schwartzmanem. Argentyńczyk zmagał się z kontuzją barku, grał bardzo słabo i w końcu skreczował, przegrywając 0:6, 1:3.

Hubert Hurkacz i Jannik Sinner do tej pory grali ze sobą trzy razy. Najpierw był pamiętny finał Miami Open 2021, wygrany 7:6, 6:4 przez Polaka, który zanotował wtedy jeden z największych sukcesów w karierze. Potem górą był Sinner, w ATP Finals 2021 - 6:2, 6:2. Ostatni pojedynek wygrał nasz tenisista - 6:3, 6:3 w Dubaju w poprzednim sezonie. Pochodzący z Tyrolu Sinner to wielki talent i... znakomity narciarz. Ma 22 lata i 188 cm wzrostu, od lat wróży mu się wielką karierę. W marcu doszedł do finału Miami Open, pokonując m.in. po niesamowitym meczu Carlosa Alcaraza.

Hubert Hurkacz dba o to, żeby jego kibice nie narzekali na nudę. W tym sezonie rozgrywa mnóstwo tie-breaków, tocząc zacięte i dramatyczne boje. W Monte Carlo zanotował pierwsze w 2023 r. zwycięstwa na mączce. Kilka dni wcześniej w Estoril odpadł już po pierwszym meczu. Korty ziemne nie są ulubioną nawierzchnią wrocławianina. Rok temu Hurkacz w Monte Carlo zaprezentował się bardzo dobrze, dochodząc aż do ćwierćfinału, w którym przegrał po zaciętym meczu z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Teraz za awans do 3. rundy w Monte Carlo zarobił już dużo pieniędzy - ponad 77 tysięcy euro.

Mecz Hubert Hurkacz - Jannik Sinner w 3. rundzie turnieju ATP w Monte Carlo zostanie rozegrany w czwartek 13 kwietnia 2023. Początek meczu Hurkacz - Sinner o godzinie 11. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Sinner