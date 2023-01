Hurkacz - Sonego TV Transmisja NA ŻYWO Australian Open Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Sonego STREAM ONLINE 18.01 Na jakim programie Hurkacz mecz dzisiaj w TV

Hubert Hurkacz dzisiaj zagra z Włochem Lorenzo Sonego w 2. rundzie Australian Open. W Melbourne od rana padał deszcz, więc szykują się spore opóźnienia, ale Polak powinien pojawić się na orcie ok. godziny 11.30. więcej informacji. Hubert Hurkacz i Lorenzo Sonego grali ze sobą już 6 razy, a bilans tej rywalizacji nie jest korzystny dla naszego tenisisty - 2-4. Ostatnie dwa pojedynki wygrał Włoch, który najpierw wygrał 7:6, 7:6 w Wiedniu, a ostatnio już w 2022 r. pokonał także wrocławianina 7:6, 6:4 w Metz.

Hurkacz - Sonego Transmisja TV Australian Open Hurkacz Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV

Hubert Hurkacz na otwarcie rywalizacji w Melbourne pokonał 7:6(1), 6:2, 6:2 Hiszpana Pedro Martineza i był to naprawdę udany występ naszego tenisisty. - Myślę, że to był solidny mecz i bardzo cieszę się ze zwycięstwa - powiedział po mecz Hurkacz w rozmowie z Eurosportem. - Powoli się rozkręcałem, dobrze też serwowałem i grało mi się coraz lepiej - dodał Hubi, który wciąż czeka na udany występ w Melbourne, gdzie najdalej doszedł do II rundy. Teraz wyrównał to osiągnięcie, ale oczywiście apetyty ma dużo większe i oby teraz poszedł za ciosem.

Hurkacz - Sonego STREAM ONLINE LIVE 18.01 Australian Open Transmisja ONLINE

Lorenzo Sonego ma 191 cm wzrostu. Bardzo dobrze serwuje, a jak na swoje warunki fizyczne jest bardzo szybki i zwinni, świetnie porusza się po korcie. W I rundzie Australian Open Lorenzo Sonego pokonał Portugalczyka Nuno Borgesa 7:6(4), 6:3, 6:7(6), 6:1. W Melbourne jest dzisiaj nie tylko deszczowo ale również bardzo zimno. Temperatura bardzo spadła. Ciekawe kto lepiej poradzi sobie w tych trudnych warunkach.

Hurkacz - Sonego Gdzie oglądać mecz dzisiaj Australian Open Hurkacz mecz Transmisja TV

Mecz Hubert Hurkacz - Lorenzo Sonego w II rundzie Australian Open 2023 zostanie rozegrany w środę 18 stycznia. Początek meczu Hurkacz - Sonego ok. godziny 11-11.30 polskiego czasu. To czwarty mecz od godziny 1, ale jeden z nich będzie kończony (od stanu 7:6, 3:4). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Sonego w Australian Open na antenie Eurosportu 1 lub 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

Thanks @RafaelNadal for a great practice today 😊🎾 Good to be back in Melbourne! @AustralianOpen pic.twitter.com/lt6QRYJ7WP— Hubert Hurkacz (@HubertHurkacz) January 12, 2023