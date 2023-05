Hurkacz - Wolf TV Transmisja NA ŻYWO ATP Rzym Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Wolf STREAM ONLINE LIVE 13.05.2023 Na jakim programie Hurkacz mecz dzisiaj w TV

Hubert Hurkacz już dzisiaj zacznie walkę w turnieju ATP w Rzymie. Rywalem Polaka będzie Amerykanin J.J. Wolf (nr 54), który pokonał 7:5, 7:5 Francuza Hugo Greniera. Hurkacz i Wolf zagrają ze sobą po razy pierwszy. Dla tenisisty z Wrocławia występ w Rzymie to próba generalna przed paryskim Roland Garros.

Hubert Hurkacz rok temu i dwa lata temu odpadł z turnieju ATP w Rzymie już po pierwszych meczach. W 2022 r. przegrała dramatyczny mecz z Belgiem Davidem Goffinem (6:7, 6:7), a w 2021 przemęczony z powodu złego samopoczucie nie dokończył spotkania z Lorenzo Musettim (4:6, 0:2 krecz). Być może teraz zaprezentuje się lepiej. W meczu z Wolfem będzie faworytem. Hurkacz do turnieju w Rzymie przygotowywał się w Monte Carlo, gdzie ma apartament, a tamtejsze korty przypominają te w Rzymie na Foro Italico. Niestety pogoda w Rzymie może storpedować plamy organizatorów. Prognozy nie są najlepsze, dziś ma padać deszcz.

Hubert Hurkacz w Rzymie nie odnosiła do tej pory sukcesów. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, stosunkowo wolniejsze od tych w innych dużych turniejach rozgrywanych na mączce. Takie warunki nie odpowiadają Polakowi, który swoją grę opiera na mocnym serwisie. W dłuższych wymianach na mączce często brakuje mu solidności. Hurkacz przed turniejem w Rzymie walczył w Madrycie, gdzie gra toczy się szybciej. Doszedł tam do 3. rundy, w której przegrał 6:7, 3:6 z Chorwatem Borną Coriciem. Po tym turnieju Polak zajmuje 15. miejsce w rankingu ATP. W Rzymie nie broni prawie żadnej zdobyczy, więc ma okazję powiększyć swój dorobek. To turniej rangi ATP Masters 1000.

Mecz Hubert Hurkacz - J.J. Wolf w 2. rundzie turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę 13 maja 2023. Początek meczu Hurkacz - Wolf ok. godziny 12.30-13.00 (drugi mecz od godz. 11 po meczu Wang - Townsend). Transmisja TV meczu Hurkacz - Wolf w Rzymie na antenie Polsatu Sport i lub innym sportowym kanale Polsatu.