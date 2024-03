Idze Świątek w igrzyskach olimpijskich odpadnie najtrudniejsza rywalka? Przez tę przeszkodę Sabalenka nie zagra w Paryżu?!

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) w ubiegłym tygodniu postanowiła, że rosyjscy i białoruscy tenisiści zostaną dopuszczeni do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich w Paryżu jako sportowcy neutralni. Zgodnie z zapowiedzią ITF, tenisiści z Rosji i Białorusi będą mogli wystąpić w zawodach „w charakterze indywidualnym i neutralnym”, jeśli spełnią kryteria selekcji i kwalifikacji, a także będą przestrzegać przepisów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Przepisy są sprzeczne?

To pokłosie postanowienia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z grudnia 2023 r., w którym potwierdzono, że Rosjanie i Białorusini, którzy zakwalifikują się na igrzyska w Paryżu, będą mogli rywalizować jako sportowcy neutralni, bez flag, emblematów i hymnów. Z wyłączeniem zawodów drużynowych i jeśli nie wspierali oni aktywnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Jednak w ostatnich dniach pojawiły się zastrzeżenia natury formalnej dotyczące tych nacji w kontekście turnieju tenisowego igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przywołano przepis, który może zablokować możliwość startu!

Kluczowe jest bowiem zdanie z postanowienia ITF, w którym federacja pisze o sportowcach z Rosji i Białorusi, że mogą zagrać w igrzyskach „jeśli spełnią kryteria selekcji i kwalifikacji”.

I tu zaczynają się wątpliwości. Jednocześnie bowiem zasady tej samej organizacji ITF w praktyce... uniemożliwiają sportowcom z tych krajów zakwalifikowanie się do zawodów. Chodzi o potencjalnie niemożliwy do spełnienia wymóg z powodu zawieszenia ich państw w ostatnich dwóch latach w związku z agresją na Ukrainę.

Zasada kwalifikacyjna do igrzysk stanowi bowiem, że zawodnicy chcący wziąć udział w turnieju olimpijskim muszą spełnić minimalne wymagania dotyczące udziału w zawodach Pucharu Davisa lub Billie Jean King Cup w trakcie cyklu olimpijskiego.

Minimalny wymóg mówi, że zawodnicy pretendujący do startu w igrzyskach musieli zostać powołani do kadry narodowej co najmniej dwukrotnie w trakcie cyklu olimpijskiego, przy czym co najmniej raz miało to miejsce w ostatnich dwóch latach. A wiadomo przecież, że w przypadku Rosji i Białorusi to było niemożliwe, bo te kraje wyłączono z międzynarodowej rywalizacji drużynowej w tenisie po wybuchu wojny w Ukrainie.

Najciekawsze teraz czy ITF będzie starała się obchodzić lub zmienić jakoś ten przepis przed igrzyskami, czy też rzeczywiście takie gwiazdy jak Sabalenka, Kudermietowa, Kalinska i inni z Rosji i Białorusi obejdą się smakiem.