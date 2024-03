Sabalenka pokona Świątek w finale igrzysk? Fachowcy stawiają olimpijskie prognozy medalowe, 11 krążków dla Polski

Typy olimpijskie analityków sportowych firmy Gracenote/Nielsen są aktualizowane co miesiąc, najnowsze pochodzą z 29 lutego. Według tej najświeższej prognozy, Polska ma zdobyć w Paryżu 11 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 2 brązowe. Ma to nam dać 21. miejsce w klasyfikacji medalowej. To wizja niespecjalnie wesoła. Byłaby to bowiem liczba wyraźnie mniejsza niż na poprzednich IO w Tokio w 2021 roku (14), choć z taką samą liczbą najwyższych miejsc na podium (w Tokio polski bilans brzmiał: 4–5–5).

Siatkarze wreszcie złoci

Analitycy sportowi niezmiennie typują reprezentację Polski siatkarzy do złota olimpijskiego w Paryżu. Tym sposobem miałaby się wreszcie skończyć blisko półwieczna polska posucha medalowa w męskiej olimpijskiej siatkówce. Reprezentacja Polski, która w ub. roku została mistrzem Europy i wygrała wszystkie kluczowe turnieje, ma wywalczyć oczekiwane od 1976 roku złoto IO.

Poza siatkarzami w głównych rolach w reprezentacji Polski w Paryżu mają występować: specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław, broniący olimpijskiego złota w rzucie młotem Wojciech Nowicki i kajakowa czwórka pań na 500 m. Oni wszyscy mają zostać mistrzami olimpijskimi.

Minimalnie spadły notowania olimpijskie tenisowej rakiety numer jeden na świecie Igi Świątek. Jeszcze niedawno raszynianka była typowana do zwycięstwa w olimpijskim turnieju singlistek. Teraz jednak – na co wpływ miał zapewne styczniowy turniej Australian Open – Nielsen wyżej stawia akcje głównej rywalki polskiej gwiazdy.

To Aryna Sabalenka miałaby zdobyć złoto w Paryżu, w finale pokonując Świątek. Białorusinka mogłaby wystartować w igrzyskach jako sportowiec neutralny, bez formalnego reprezentowania swojego kraju. Taką możliwość dopuścił MKOl wobec osób niepopierających otwarcie agresji na Ukrainę, a w tenisie, w przeciwieństwie do większości dyscyplin, generalnie pozwala się na występy zawodników z Rosji i Białorusi.

Typy się nieźle sprawdzają

Według prognozy klasyfikację medalową w Paryżu wygrają Stany Zjednoczone (121 krążków/37 złotych) przed Chinami (85/37) i W. Brytanią (65/16).

Jak typuje się wyniki? Powstaje statystyczny model na podstawie rezultatów osiąganych przez dany kraj w imprezach mistrzowskich, w których rywalizuje się w konkurencjach olimpijskich. A jak z trafnością? Przykładowo tuż przed igrzyskami w Tokio w 2021 roku prognoza Gracenote/Nielsen przewidywała 15 medali dla Polski (2–4–9), a ostatecznie wywalczyliśmy 14 (4–5–5).

Polskie medale w IO Paryż 2024

(prognoza Gracenote/Nielsen z 29.02.2024)

Złote – 4

reprezentacja siatkarzy

Aleksandra Mirosław (wspinaczka)

czwórka kajakowa pań K4 500 m

Wojciech Nowicki (rzut młotem)

Srebrne – 5

Iga Świątek (tenis)

Paweł Fajdek (rzut młotem)

dwójka kajakowa pań K2 500 m

czwórka podwójna wioślarzy

Katarzyna Wasick (pływanie, 50 m)

Brązowe – 2