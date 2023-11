Siatkarze Nikoli Grbicia i Iga Świątek złoci w Paryżu! Poznaliśmy najnowszą prognozę fachowców

Nadciąga rewolucja w polskiej siatkówce. Sebastian Świderski ze stanowczą wypowiedzią. To już nie są przelewki

Prognoza jest aktualizowana co miesiąc, najnowsza pochodzi z końca października br. Według obliczeń analityków, Polska miałaby przywieźć z igrzysk w Paryżu 11 medali, w tym 5 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe. To podsumowanie obiecujące, niemniej trochę słodko-gorzkie. Z jednej strony to byłaby liczba wyraźnie mniejsza niż na poprzednich IO w Tokio w 2021 roku (14), ale z drugiej liczba złotych krążków prognozowanych naszej reprezentacji byłaby najwyższa od 2000 roku i olimpijskich zmagań w Sydney. Wtedy 6 razy słyszeliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Z dorobkiem 11 krążków Polskę plasuje się w prognozie na 20. pozycji w klasyfikacji medalowej.

Nie tylko siatkarze i Iga

W głównych rolach w reprezentacji Polski w Paryżu mają występować siatkarze Nikoli Grbicia, tenisowa rakieta numer jeden na świecie Iga Świątek, nasza specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław, broniący olimpijskiego złota Wojciech Nowicki w rzucie młotem i kajakowa czwórka pań na 500 m.

Oto pozostali nasi potencjalni medaliści w Paryżu:

Prognoza firmy Gracenote przewiduje, że Stany Zjednoczone zdobędą najwięcej medali w igrzyskach w Paryżu – 127 (38 zł – 44 sr – 45 br), przed Chinami 75 (33–20–22) oraz W. Brytanią 65 (17–22–26). W zestawieniu nie są brane pod uwagę reprezentacje Rosji i Białorusi, których obecność w IO 2024 na ten moment nie jest pewna, ze względu na sankcje po napaści na Ukrainę.

Typy się nieźle sprawdzają

Jak typuje się wyniki? Powstaje statystyczny model na podstawie rezultatów osiąganych przed dany kraj w imprezach mistrzowskich, w których rywalizuje się w konkurencjach olimpijskich. A jak z trafnością? Przypomnijmy, że tuż przed igrzyskami w Tokio w 2021 roku prognoza Gracenote przewidywała 15 medali dla Polski (2–4–9), a ostatecznie wywalczyliśmy 14 (4–5–5).