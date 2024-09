Medalistka olimpijska z Paryża zlicytowała swój medal! Otrzymała za to ogromną kwotę, wiadomo, na co ją przeznaczy

Klaudia Zwolińska była pierwszą polską zawodniczką, która wywalczyła medal dla Polski na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. – Bardzo się cieszę, nie wiem co mam powiedzieć. Wszystko, co planowałam na początku tych zawodów, po prostu mi wyszło. Jestem przeszczęśliwa, to jest techniczny sport, tu popełnia się błędy, to gra błędów, szczególnie na igrzyskach olimpijskich. A ja z pokorą podeszłam do tych startów i mimo tych fajnych przejazdów w kwalifikacjach i półfinale starałam się skupić tylko na finale, bo wiedziałam, że tylko po nim rozdają medale. Nie wierzę, że do tego doszłam, że mam ten srebrny medal. Jestem taka szczęśliwa, chciałabym wszystkich pozdrowić, wszystkich tych, którzy mi pomagali. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszycie, bo ponad 20 lat czekaliśmy na medal w slalomie – mówiła Zwolińska w rozmowie z dziennikarzami TVP tuż po tym, jak zdobyła srebrny medal w kajakarskim slalomie K-1.

Ponad 100 tys. za medal Klaudii Zwolińskiej! Wesprze szczytny cel

Zwolińska uznała jednak, że nikt nie odbierze jej faktu, że została wicemistrzynią olimpijską, a zdobyty przez nią medal może przysłużyć się większej sprawie. Zwolińska zlicytowała więc srebrny krążek i otrzymała za niego 101 tys. złotych! Został on zlicytowany podczas akcji charytatywnej Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. – Pragnę, by to moje spełnione marzenie choć w symboliczny sposób stało się udziałem innych – przede wszystkim tych, którzy przez całe swoje życie, od narodzin, muszą bardzo ciężko pracować na każdy swój oddech. Medal przekazałam na licytację charytatywną dla Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, które za pieniądze uzyskane z licytacji będzie mogło pomóc najbardziej potrzebującym chorym na mukowiscydozę – brzmi opis licytacji.

Wybór ten nie był przypadkowy, a wszystko ze względu na tragedię, jaka spotkała narzeczonego Klaudii Zwolińskiej. – Mój narzeczony – Grzegorz Hedwig – również kajakarz slalomowy i olimpijczyk tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu, kilkanaście lat temu z powodu mukowiscydozy stracił swoją starszą siostrę Igę. Jego młodsza siostra także choruje, a ich mama, Dorota, od wielu lat działa na rzecz chorych. Między innymi jej zasługą jest to, że chorzy uzyskali dostęp do przeszczepów płuc w kraju, a placówki medyczne poprawiły standardy opieki szpitalnej – przekazała wicemistrzyni olimpijska.