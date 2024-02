Maciej Dowbor wsypał partnerkę Jerzego Janowicza. Marta Domachowska pokazała te zdjęcia i się zaczęło

Marta Domachowska dba o to, by stale wzbudzać zainteresowanie fanów. Nawet lata po zakończeniu kariery kibice doskonale wiedzą kim jest była tenisistka. Prywatnie partnerka Jerzego Janowicza, innego znakomitego zawodnika tej pięknej dyscypliny sportu, regularnie publikuje w sieci prywatne zdjęcia. Tym razem wyszło jednak dość niezręcznie. Zaczęło się dość niewinnie. Domachowska na Instagramie zamieściła serię zdjęć z wypadu do Hiszpanii. Wraz z koleżankami udała się do Alicante. Na miejscu panie wszystko skrzętnie dokumentowały, a takie zdjęcia w środku polskiej zimy mogą wzbudzać zazdrość. Marta Domachowska nie spodziewała się jednak komentarza, jaki zostawi po sobie Maciej Dowbor. Celebryta zauważył pewną nieścisłość.

Dowbor wypomniał to Domachowskiej

Marta Domachowska od jakiegoś czasu znalazła nową sportową pasję. U boku Agnieszki Radwańskiej rozgrywa spotkania padla. Dynamiczna odmiana tenisa przyciąga uwagę wielu znanych osób. Na otoczonych siatkom kortach pojawiają się regularnie znani z telewizji Polacy. Padla pokochał również Dowbor. To właśnie tam regularnie widuje on Domachowską. I z tego powodu postanowił pod zdjęciami ukochanej Janowicza z Hiszpanii zamieścić kilka słów. Wszystko się wydało.

Domachowska przyznała się Dowborowi

Wszystko przez to, że chwilę przed wrzuceniem fotek do sieci Domachowska i Dowbor spotkali się właśnie na padlu. "Zara?! Ale jak to? Przecież jeszcze wczoraj widzieliśmy się z całą tą ekipą na interpadel?" - dociekał zainteresowany prezenter telewizyjny i radiowy. "Takie lekkie opóźnienie z postem" - odpisała Domachowska. Jak widać w internecie nie wszystko jest zawsze najbardziej aktualne.