Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals i jest to jej pierwszy występ po US Open. Polka po nowojorskim Szlemie na długo zniknęła, a potem okazało się, że zakończyła współpracę z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Zastąpił go Belg Wim Fissette, były szkoleniowiec m.in. Kim Clijsters, Naomi Osaki, Wiktorii Azaranki, Simony Halep czy Andżeliki Kerber. Iga Świątek raca do gry po blisko dwóch miesiącach przerwy i zmianie trenera, więc jej forma jest wielką niewiadomą. Jeszcze większą zagadką jest jednak dyspozycja Barbory Krejcikovej. Sympatyczna Czeszka gra bardzo różnorodny i wszechstronny tenis, a jej potencjał jest ogromny, o czym boleśnie przekonała się choćby Polka, przegrywając z nią dwa ostatnie mecze (finały WTA Ostrawa 2022 i WTA Dubaj 2023, bilans ich rywalizacji to 2-2). Jednak po spektakularnym triumfie w Wimbledonie tenisistka z Brna wpadła w dołek formy, przeplatając wstydliwe porażki kontuzjami. Dopiero kilka dni przed przylotem do Rijadu wznowiła treningi, przez co opóźniła swoją podróż do Arabii Saudyjskiej. Jeszcze we wtorek - w dniu losowania WTA Finals - trenowała w Pradze. "Kolejny dzień na korcie" - napisała, dzieląc się z kibicami krótkim filmem.

Świątek - Krejcikova Transmisja TV Gdzie oglądać mecz WTA Finals

Barbora Krejcikova jako ostatnia z uczestniczek WTA Finals 2024 dotarła do Rijadu. Czeszka po turnieju WTA w Ningbo zmagała się z kontuzją. Dlatego niedawno wznowiła treningi. Zapewnia jednak, że czuje się dobrze. - Zdecydowanie czuję się już lepiej. Po Ningbo musiałam wziąć kilka dni wolnego i poddawałam się zabiegom. Nie grałam w tenisa. Zaczęłam trenować całkiem niedawno. Ale czuję się dobrze na korcie. Staramy się po prostu dodawać coraz więcej obciążeń treningowych treningów. Zobaczymy, jak sobie poradzę w niedzielę. Wierzę, że mogę sobie dobrze poradzić i że mogę zagrać tenis tenisa w Rijadzie - powiedziała mistrzyni Wimbledonu.

Barbora Krejcikova wygrała dwa ostatnie mecze z Igą Świątek - finały turniejów w Ostrawie (2022) i w Dubaju (2023). W obu tych pojedynkach potwierdziła, że kiedy jest w wysokiej formie, Polce ciężko się z nią gra. Czeszka gra bowiem bardzo wszechstronny tenis, a słynne topspinowe uderzenia mistrzyni Roland Garros nie robią na niej takiego wrażenia, jak na większości innych rywalek. - Iga jest świetną tenisistką. Była jedną z najbardziej regularnych zawodniczek w sezonie. Przez większość sezonu była numerem jeden. Dlatego nie mogło być trudniej już w pierwszym meczu - powiedziała Barbora Krejcikova pytana o niedzielny pojedynek z Polką. - Lubię grać z Igą. Ona jest oczywiście jedną z najlepszych, a ja lubię takie wyzwania, lubię sprawdzać się w meczach z najlepszymi. Więc czekam na to spotkanie. Mam nadzieję, że rozegramy fajny mecz i że Iga nie skopi mi kompletnie tyłka - zaśmiała się znana z poczucia humoru Czeszka. - Z drugiej strony czuję, że mam duże szanse i mogę teraz grać dobry tenis. Wierzę w swoje umiejętności - zakończyła Krejcikova.

Świątek - Krejcikova STREAM ONLINE LIVE WTA Finals Transmisja ONLINE

Mecz Iga Świątek - Barbora Krejcikova w WTA Finals 2024 zostanie rozegrany w niedzielę 3 listopada. Początek meczu Świątek - Krejcikova nie przed godz. 13.30 (po meczu debla). Transmisja TV z meczu Świątek - Krejcikova WTA Finals w Rijadzie na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Dalej