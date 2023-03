Iga Świątek - Claire Liu O której godzinie gra Iga Świątek Miami Open KIEDY gra Iga Świątek pierwszy mecz w Miami 2023

Iga Świątek w 2. rundzie Miami Open zagra znowu z Claire Liu. Amerykanka awans wywalczyła szczęśliwie, korzystając z pecha rywalki. Przegrywała z Kateriną Siniakovą 3:6, 2:3 15-40, ale Czeszka doznała wtedy kontuzji prawej ręki. Po długiej przerwie medycznej próbowała grać dalej, ale zaraz potem skreczowała. Iga Świątek w 2. rundzie Indian Wells zdemolowała Claire Liu 6:0, 6:1. Mecz Świątek - Liu zostanie rozegrany w czwartek 23 marca. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek zaczyna obronę tytułu w Miami Open. Rok temu Polka na Florydzie skompletowała słoneczny dublet, jak nazywany jest triumf w obu wielkich marcowych turniejach w USA. Po wygraniu Indian Wells Iga Świątek podbiła również Miami Open, pokonując w finale 6:4, 6:0 Naomi Osakę. W tej edycji turnieju liderka rankingu WTA zagra już w nowych strojach. Iga Świątek kończy współpracę z marką odzieżową Asics, a podpisała kontrakt ze szwajcarską marką ON, z którą związany jest Roger Federer. Polka zmiażdżyła Claire Liu w Indian Wells, a poprzedni mecz z Amerykanką też wygrała, ale to było dawno temu, w Auckland. Tutaj relacja na żywo z tego meczu. Claire Liu ma 22 lata, chińskie korzenie i zajmuje 59. miejsce w rankingu WTA. Jako juniorka wygrała dwukrotnie Wimbledon - w grze pojedynczej (2017) i w grze podwójnej (2016).

Iga Świątek po niepowodzeniu w półfinale Indian Wells relaksowała się w malowniczym parku narodowym Joshua Tree. - Odczuwam ból w okolicach żeber, więc na pewno wykorzystam dni wolne przed Miami Open na regenerację i zadbanie o zdrowie. Jestem pewna, że dzień czy dwa dni odpoczynku mi pomogą - powiedziała Iga Świątek po porażce 2:6, 2:6 z Jeleną Rybakiną, która w finale Indian Wells potwierdziła klasę, ogrywając (7:6, 6:4) Arynę Sabalenkę. Relaks w parku narodowym z pewnością bardzo się Idze Świątek przyda. Tym bardziej, że pierwszy mecz w Miami Open rozegra już w czwartek. - Będziemy konsultować się z zespołem medycznym. Na pewno wykorzystam te dni wolne przed Miami, więc właściwie dobrze, że mam jeszcze jeden dodatkowy dzień - powiedziała Iga Świątek. - Muszę poddać się kilku badaniom i zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze nie wiem, czy to poważna kontuzja - dodała Polka.

Czy Iga Światek może wycofać się z Miami Open? - Nie, na razie przygotowuję się do gry, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Jeszcze nie wiem - stwierdziła Iga Świątek jeszcze w Indian Wells. - Na pewno jest to dla mnie nowa sytuacja. Ostatni raz grałam z kontuzją na Roland Garros 2019. Byłam więc wtedy bardzo młoda. Teraz to zupełnie inny poziom i czuję, że przystępując do tych meczów, trzeba być w stu procentach sprawnym - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek wciąż prowadzi w rankingu WTA i choć jej przewaga po Indian Wells zmalała, to wciąż jest bardzo duża - 3235 pkt nad Aryną Sabalenką. Polka rozpoczęła właśnie 51. tydzień panowania na tronie liderki, a to oznacza, że dogoniła Wiktorię Azarenkę, która rządziła w kobiecym tenisie w sumie dokładnie tyle samo czasu. Dłużej niż Iga numerem 1 było już tylko 11 tenisistek, a rekord należy do słynnej Niemki Steffi Graf - 377 tygodni. Świątek teraz goni Simonę Halep, która panowała przez 64 tygodnie.

Mecz Iga Świątek - Claire Liu w 2. rundzie Miami Open 2023 zostanie rozegrany w czwartek 23 marca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Liu w Miami. Transmisja TV z turnieju WTA w Miami na antenie Canal+ Sport.

🎾 Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka ON. Bardzo doceniam to, że zespół ON wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim. Mamy zamiar wspólnie się rozwijać i pozytywnie wykorzystywać nasz wpływ. #jazda pic.twitter.com/mVEe5GRq6S— Iga Świątek (@iga_swiatek) March 20, 2023