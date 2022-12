Iga Świątek dopadła kolejną legendę! Jeszcze jedna ofiara polskiej dominatorki!

Iga Świątek z kolejnym wielkim triumfem! Tenisistka z ogromnym wyróżnieniem, ma powody do świętowania

Iga Świątek miała pracowitą Wigilię. Kiedy miliony jej rodaków zasiadały do świątecznego stołu, liderka rankingu WTA walczyła w finale pokazowych rozgrywek Światowej Ligi Tenisa w Dubaju. To nie był dzień Igi, która po serii efektownych zwycięstw tym razem była wyraźnie słabsza od Jeleny Rybakiny (3:6, 1:6), reprezentującej Kazachstan mistrzyni Wimbledonu. Przed Świątek teraz podróż do Australii i występ w międzynarodowym turnieju United Cup, gdzie gra toczyć się już będzie o rankingowe punkty.

Iga Świątek goni teraz Wiktorię Azarenkę

A Iga Świątek w rankingu WTA wciąż ma oczywiście ogromną przewagę. Polka prowadzi w nim nieprzerwanie od 4 kwietnia 2022 r., odsadzając rywalki. Właśnie zaczęła 39. tydzień panowania, a to oznacza, że dogoniła kolejną legendę. Tym razem dopadła Francuzkę Amelie Mauresmo. Słynna gwiazda, obecnie dyrektor paryskiego Roland Garros, też prowadziła w rankingu przez w sumie 39 tygodni (najpierw w 2004 i potem w 2006 r.). Iga Świątek goni teraz Wiktorię Azarenkę, ale zrównanie się z Białorusinką zajmie jej kilka miesięcy, bo była mistrzyni Australian Open prowadziła przez 51 tygodni. Poniżej ranking tenisistek uwzględniający czas spędzony na tronie liderki WTA. Prowadzi legendarna Niemka Steffi Graf.

1. Steffi Graf 377 tygodni

2. Martina Navratilova 332

3. Serena Williams 319

4. Chris Evert 260

5. Martina Hingis 209

6. Monica Seles 178

7. Ashleigh Barty 121

8. Justine Henin 117

9. Lindsay Davenport 98

10. Caroline Wozniacki 71

11. Simona Halep 64

12. Wiktoria Azarenka 51

13. IGA ŚWIĄTEK, Amelie Mauresmo 39

14. Angelique Kerber 34

15. Dinara Safina 26

16. Naomi Osaka 25

🎄Przez dłuższą chwilę poważnie rozważałam, czy dziś tak nie zagrać. Zanim jednak wyjdę na kort, chcę Wam życzyć po prostu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. P.S. I posłuchajcie dziś @MariahCarey 🎶🥰 pic.twitter.com/rf3BZPRty2— Iga Świątek (@iga_swiatek) December 24, 2022