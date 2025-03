Iga Świątek - Elise Mertens Kiedy mecz w 3. rundzie Miami Open? O której godzinie?

Iga Świątek jest już w 3. rundzie Miami Open po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Francuzką Caroline Garcią. Pierwszy mecz w nowym turnieju to zawsze wyzwanie, bo trzeba oswoić się z nową nawierzchnią, piłkami i warunkami pogodowymi. Nasza gwiazda znów jednak poradziła sobie z Garcią, którą niedawno pokonała na otwarcie rywalizacji w Indian Wells. - Mam wielkie ambicje i jestem perfekcjonistką, ale to wszystko, co dzieje się po turniejach, sprawia, że ​​o wiele trudniej docenić awans do półfinałów turniejów WTA 1000 czy turnieju Wielkiego Szlema. To świetne wyniki, ale ludzie nie widzą tego w ten sposób, ponieważ przyzwyczaili się do tego, że wygrywałam wszystko - powiedziała Iga Świątek przed pierwszym meczem w Miami Open, nawiązując do zamieszania po jej nerwowym zachowaniu w czasie ostatniego meczu.

Iga Świątek - Elise Mertens w 3. rundzie Miami Open

Iga Świątek w 3. rundzie Miami Open zagra z Elise Mertens. Doświadczona Belgijka pokonała 6:4, 6:1 Amerykankę Peyton Stearns. Świątek i Mertens grały ze sobą raz. Rok temu Polka pokonała tę tenisistkę 6:3, 6:4 na mączce w Stuttgarcie.

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 r. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). W 2023 r. wycofała się z tego turnieju z powodu kontuzji żeber. Rok temu Iga Świątek odpadła z Miami Open dość szybko - w 4. rundzie uległa (4:6, 2:6) Jekaterinę Aleksandrowej. W 3. rundzie Miami Open jest też Magda Linette, która pokonała 7:6, 6:2 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Kolejną rywalką poznanianki będzie Czeszka Linda Fruhvirtova.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Miami Open?

Mecz Iga Świątek - Elise Mertens w 3. rundzie Miami Open 2025 zostanie rozegrany w niedzielę 23 marca. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

