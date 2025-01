Iga Świątek - Emma Navarro RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Australian Open

Iga Świątek i Emma Navarro powalczą w ćwierćfinale Australian Open. Polka awansowała do niego po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Evą Lys. Iga Świątek jest już zatem blisko powtórzenia wyniku z 2022 r., gdy doszła do półfinału Australian Open. Rok temu odpadła w Melbourne już w 3. rundzie. – Byłam wtedy spięta, przez co nie poruszałam się dobrze. Do tego doszły problemy fizyczne, którymi się martwiłam. Teraz czuję się bardziej świeża, mam wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku i mogę skupić się tylko na grze – porównywała Iga Świątek.

Świątek - Navarro NA ŻYWO Relacja live WYNIK Australian Open

Iga Świątek i Emma Navarro grały ze sobą raz, ale bardzo dawno temu, gdy panie miały po 17 lat. W 2018 r. Polka wygrała w Charleston 6:0, 6:2. - W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań - wspomina to spotkanie Emma Navarro. - Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra. Teraz będą już inne okoliczności, bo ja też jestem całkiem dobra i gotowa na to wyzwanie.

Emma Navarro zajmuje 8. miejsce w rankingu. Ma za sobą znakomity sezon, w którym do końca walczyła o awans do WTA Finals. Pokonała m.in. Arynę Sabalenkę (w Indian Wells). W US Open doszła do półfinału. Ma niespełna 24 lata i pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca wyceniany jest na 1,5 mld dolarów.

Na żywo Iga Świątek - Emma Navarro Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emma Navarro w ćwierćfinale Australian Open. Początek spotkania po godzinie 3 w nocy, po zakończeniu meczu Elina Switolina - Madison Keys

