Polscy kibice spodziewali się, że jeśli Iga Świątek dojdzie do półfinału tegorocznego wielkoszlemowego Australian Open, to jej rywalką będzie w nim Jelena Rybakina. Choć ostatni mecz pomiędzy obiema paniami wygrała Świątek (w United Cup), to przecież wcześniej notowała same porażki. Iga Świątek wciąż ma szansę do tego półfinału dojść (w nocy z wtorku na środę zagra w ćwierćfinale z reprezentującą Stany Zjednoczone Emmą Navarro – relacja na żywo na sport.se.pl), natomiast Jelena Rybakina już zdążyła odpaść.

Jelena Rybakina odpadła z Australian Open

Urodzona w Moskwie reprezentantka Kazachstanu pożegnała się z turniejem już na etapie 1/8 finału. Jej pogromczynią była Amerykanka Madison Keys (nr 19. WTA). Rybakina przegrała 3:6, 6:1, 3:6. Najwidoczniej po tym meczu przelała się czara goryczy i Rybakina postanowiła nie kontynuować współpracy z Ivaniseviciem. Kazaszka poinformowała, że będzie teraz ponownie pracowała ze Stefano Vukovem. Szkoleniowec ten był w jej sztabie przez pięć lat.

Wielka rywalka Igi Świątek odpadła z Australian Open. To one zostały jej na drodze do wielkiego finału

"Po naszym okresie próbnym, który zakończył się na Australian Open, życzę Jelenie i jej zespołowi wszystkiego najlepszego" – napisał w mediach społecznościowych Goran Ivanisević.

Kim jest Goran Ivanisević?

Goran Ivanisević to były wyśmienity tenisista. Raz wygrał turniej wielkiego szlema (Wimbledon 2001), łącznie zwyciężał w aż 22 turniejach rangi ATP. Ma na koncie dwa medale olimpijskie z Barcelony. Najwyżej w rankingu ATP był na drugim miejscu. Również jako szkoleniowiec miał ogromne sukcesy. Pracował ze swoim rodakiem Novakiem Djokoviciem, którego doprowadził to aż 12 tytułów wielkoszlemowych.