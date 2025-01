i Autor: MARIJAN MURAT/DPA VIA AP Jelena Rybakina, Iga Świątek

Australian Open 2025

Wielka rywalka Igi Świątek odpadła z Australian Open. To one zostały jej na drodze do wielkiego finału

Iga Świątek walczy w Australian Open o pierwszy w karierze finał w Melbourne. Polska tenisistka idzie na razie jak burza. Z dobrych wiadomości, pierwsze rywalki powoli zaczynają się wykruszać. Z rywalizacji odpadła właśnie jedna z największych przeciwniczek Świątek. Zawodniczki mogły na siebie wpaść w półfinału. Z kim Polka musi wygrać, by znaleźć się w finale?