Wojciech Szczęsny puścił gola już w drugiej minucie

Szczęsny rozgrywa mecz numer 69 w Lidze Mistrzów. Trener Hansi Flick zdecydował, że to on zagra z Benfiką w 7. kolejce tych rozgrywek. Ostatnio polski bramkarz pauzował dwa mecze. Nie zagrał z Betisem w pucharze, a następnie w lidze z Getafe. Teraz ponownie wskoczył do bramki Barcelony i szybko, bo już po dwóch minutach wyciągał piłkę z siatki. Gospodarze przeprowadzili akcję lewą stronę. Carreras dośrodkował na pole karne, a tam Pavlidis pokonał naszego bramkarza. Początek Benfica miała wymarzony i bombowy początek. Szczęsny w tej sytuacji był bez szans. Po chwili ponownie obrona Barcelony była w opałach.

Robert Lewandowski z golem numer 102 w Lidze Mistrzów

Jednak odpowiedź Barcy była błyskawiczna. Stało się to po tym, gdy sędzia analizował sytuację za pomocą systemu VAR. Podyktował rzut karny, a Robert Lewandowski go nie zmarnował. Bramkarz Benfiki nie wyczuł jego interwencji. To bramka numer 102 w Lidze Mistrzów. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu na sport.se.pl!

Wojciech Szczęsny kapituluje już w drugiej minucie! 😱Vangelis Pavlidis otwiera wynik spotkania w Lizbonie! Jak odpowie @FCBarcelona? 👀📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/CSTjelgTPu pic.twitter.com/DgqU1a7Shf— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2025

