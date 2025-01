Tak Wojciech Szczęsny spisywał się w Lidze Mistrzów. To z tym klubem zaliczył debiut w Champions League, zdziwieni?

Wojciech Szczęsny odcierpiał swoje za czerwoną kartkę w finale Superpucharu Hiszpanii

Szczęsny po wznowieniu kariery cierpliwie czekał na szansę w barwach Barcelony. W końcu ją dostał, zagrał w trzech meczach i znów zasiadł na ławce. Stało się dlatego, że w zwycięskim finale Superpucharu Hiszpanii dostał czerwoną kartkę na początu drugiej połowy. To była kara za sfaulowanie Kyliana Mbappe. Na szczęście dla niego osłabienie zespołu nie miało wypłu na wynik rywalizacji. Barca wygrał 5:2 i sięgnęła po puchar. - Trzeba uznać występ Wojtka za pozytywny, ale małą rysą jest czerwona kartka - powiedział nam wtedy Jerzy Dudek. - To było niepotrzebne wyjście i faul na Mbappe. Jednak sezon jest bardzo długi. Wojtek swoje odcierpi i będzie musiał być gotowy do gry. Życie pokazuje, że sytuacje będą stwarzane i trzeba je umiejętnie wykorzystywać. Jak do tej pory Wojtek je wykorzystywał - analizował były bramkarz reprezentacji Polski w rozmowie z Super Expressem.

Wojciech Szczęsny puścił 87 goli w Lidze Mistrzów

Później Szczęsny musiał odcierpieć karę za to przewinienie. Nie zagrał w meczu pucharowym z Betisem Sewilla i ligowym z Getafe. W obu przypadkach jego miejsce zajął Inaki Pena. Teraz Szczęsny wraca do łask i wybiegnie w pierwszym składzie w meczu z Benfiką Lizbona w Lidze Mistrzów. To będzie jego pierwszy występ w barwach Barcelony w tych prestiżowych rozgrywkach. Do tej pory rozegrał w nich 68 meczów. Dorobek rozkłada się następująco: 23 mecze - Arsenal Londyn, 8 - AS Roma, 37 - Juventus Turyn. W tych spotkaniach puścił 87 bramek. Najwięcej w barwach Juventusu - 43. W 24 występach zachował jednak czyste konto.

Wojciech Szczęsny zadebiutował z Barceloną w Champions League

Na forum Ligi Mistrzów debiutował w lutym 2011 roku. Wtedy Arsenal pokonał 2:1 Barcelonę w pierwszym meczu 1/8 finału. Polski bramkarz zagrał całe spotkanie. Jednak w rewanżu Barca wygrała 3:1 i awansowała do ćwierćfinału. Szczęsny miał za to pecha, bo już po dziewiętnastu minutach musiał opuścił boisko z powodu kontuzji. Teraz zadebiutuje w barwach Barcelony!

