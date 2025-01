Benfica - Barcelona: SKŁADY. Wiadomo, co z debiutem Szczęsnego w Lidze Mistrzów!

Cristiano Ronaldo powiedział to publicznie i się zaczęło. Chodzi o Viniciusa juniora! Te słowa nie przeszły bez echa

Benfica - Barcelona SKŁADY: Debiut Szczęsnego w LM!

Styczeń to dla Wojciecha Szczęsnego przełomowy miesiąc w Barcelonie. Już na początku nowego roku polski bramkarz po raz pierwszy wystąpił w barwach "Blaugrany", a po debiucie w Pucharze Króla szybko doczekał się kolejnej szansy w Superpucharze Hiszpanii. W nim był pierwszym wyborem Hansiego Flicka, ale w finale z Realem Madryt obejrzał czerwoną kartkę, przez co nie mógł też zagrać w kolejnym pucharowym meczu z Realem Betis. Do bramki wrócił Inaki Pena, który zagrał też w ostatnim spotkaniu Barcelony z Getafe, ale po niespodziewanym remisie 1:1 trener postanowił przeprowadzić kolejną zmianę na starcie z Benficą w LM.

Benfica - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Wynik live meczu Ligi Mistrzów 21.01.2025

Nieco ponad godzinę przed meczem oficjalnie potwierdziły się doniesienia hiszpańskich mediów - Szczęsny zadebiutuje dziś w barwach Barcelony w Lidze Mistrzów. Będzie to jego pierwszy występ od słodko-gorzkiego El Clasico zakończonego zdobyciem pierwszego trofeum. W Lizbonie polski bramkarz może pomóc kolegom w bezpośrednim awansie do 1/8 finału LM, a do tego nie będzie jedynym Polakiem na boisku. W wyjściowym składzie znalazło się też miejsce dla Roberta Lewandowskiego, który poszuka kolejnych goli w tej edycji LM. Po sześciu kolejkach prowadzi w klasyfikacji strzelców z 7 trafieniami.

Składy na mecz Benfica - FC Barcelona:

Benfica: Trubin - T. Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras - Aursnes, Florentino, Kokcu - Akturkoglu, Pavlidis, Schjeldrup

Barcelona: Szczęsny - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Gavi, Casado, Pedri - Yamal, Lewandowski, Raphinha