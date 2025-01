Pierwszy gol już w drugiej minucie

Już w drugiej minucie Barcelona dała się zaskoczyć gospodarzom. Dośrodkowanie z lewej strony i Pavlidis wykorzystał niezdecydowanie defensywy hiszpańskiej drużyny i po raz pierwszy pokonał polskiego bramkarza. Wprawdzie Barcelona szybko odpowiedziała, bo Robert Lewandowski strzałem z rzutu karnego doprowadził do wyrównania. Ale na tym się skończyło, bo "szalał" Wojciech Szczęsny. Niestety, popełniał błąd za błędem...

Wojciech Szczęsny w tarapatach już na samym początku, co się stało? Ale Robert Lewandowski odpowiedział błyskawicznie!

A potem kiks gonił kiks...

Jednak Benfica znów zadała cios, a pomógł jej Szczęsny, który niepotrzebnie wybiegł zza pole karne i nie trafił w piłkę! Zamiast w piłkę powalił kolegę z zespołu, a Pavlidis skorzystał z jego klopsa i posłał futbolówkę do pustej bramki. Szczęsny leżał na boisku, podobnie jak Alejandro Balde, którego sfaulował. Podobny błąd Polak popełnił w meczu z Senegalem na MŚ w 2018 roku. Tyle że to nie był koniec kiksów Polaka. Za moment po jego faulu sędzia podyktował rzut karny. Pavlidis nie zmarnował okazji i strzelił trzeciego gola w pół godziny! Co za koszmarny występ bramkarza Barcelony. Uff, Szczęsny jak nic ma dość tego spotkania. Nie spodziewał się, że tak zawali to spotkanie... Na kolejny występ w Barcelonie będzie musiał długo poczekać. Zapraszamy do śledzenia relacji z meczu na sport.se.pl!

Tak Wojciech Szczęsny spisywał się w Lidze Mistrzów. To z tym klubem zaliczył debiut w Champions League, zdziwieni?

CO ZROBIŁ WOJCIECH SZCZĘSNY 😱😱😱Fatalne wyjście polskiego bramkarza i mamy drugą bramkę dla @SLBenfica! 📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/CSTjelgTPu pic.twitter.com/mLTaVlOsC4— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2025

To nie jest dzień Wojciecha Szczęsnego... Polak sprokurował rzut karny i mamy 3:1 dla @SLBenfica 😱📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/CSTjelgTPu pic.twitter.com/nfKNK4tYi0— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2025

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie

Sonda Czy Wojciech Szczęsny wygra rywalizację z Inakim Peną w FC Barcelonie? Pewnie, że tak! Nie Trudno powiedzieć