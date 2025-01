Wielka rywalka Igi Świątek nagle zwolniła trenera! Ogromny szok, to może mieć potężne reperkusje

Majchrzak zamiast Hurkacza liderem kadry

Mecz Gruzja – Polska odbędzie się 31 stycznia i 1 lutego 2025 r. w Tbilisi. Polski Związek Tenisowy poinformował, że w ekipie na to spotkanie znajdą się powołani przez kapitana: Kamil Majchrzak (Mera Warszawa), Maks Kaśnikowski, Jan Zieliński (obaj CKT Grodzisk Maz.), Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań) i Martyn Pawelski (Górnik Bytom). Wobec braku naszej rakiety numer jeden – Hurkacza, liderem polskiego zespołu będzie Majchrzak, który niedawno awansował z kwalifikacji do głównej drabinki Australian Open 2025, ale odpadł w I rundzie. Ma dzięki temu zaliczyć niewielki awans w klasyfikacji ATP, ze 122. w okolice 116. pozycji.

Z informacji PZT wynika, że rakietą numer dwa, powinien być Maks Kaśnikowski, 214. tenisista w rankingu ATP. Do tej pory rozegrał cztery pojedynki w Pucharze Davisa, z których dwa wygrał. Kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie więc postawi na duet Majchrzak – Kaśnikowski w pierwszym dniu meczu Gruzja – Polska. Start przewidziano na godz. 13 czasu lokalnego, czyli 10 rano w Polsce.

W drugim dniu mecz będzie wznowiony w samo południe w Tbilisi (9 rano czasu polskiego), kiedy to powinniśmy zobaczyć w akcji debel Drzewiecki – Zieliński. Piątkę kadrowiczów powołanych na mecz Pucharu Davisa z Gruzją uzupełnia indywidualny mistrz Polski 2024, Martyn Pawelski.

Mecz Gruzja – Polska zostanie rozegrany w New Sport Palace w Tbilisi na korcie twardym. Triumfatorzy we wrześniu wystąpią w Grupie Światowej I, skąd można trafić do kwalifikacji finałowego turnieju Pucharu Davisa w przyszłym roku.