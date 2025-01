Tak Wojciech Szczęsny spisywał się w Lidze Mistrzów. To z tym klubem zaliczył debiut w Champions League, zdziwieni?

W pierwszej połowie Lewandowski doprowadził do remisy już po kwadransie. Sędzia podyktował rzut karny po analizie VAR. Polak podszedł do piłki, popatrzył i nie dał szans bramkarzowi Benfiki. Turbin nie wyczuł jego intencji i rzucił się w drugą stronę. To było gol numer 102 naszej gwiazdy w Lidze Mistrzów. Po pierwszej połowie Barcelona przegrywała 1:3 po dwóch błędach Wojciecha Szczęsnego.

W drugiej połowie Barcelona złapała kontakt, ale po chwili Arajuo strzelił samobójczego gola i znów Benfica odskoczyła na 4:2. Ale po chwili Lamine Yamal wbiegł na pole karne, a obrońca gospodarzy położył na nim rękę i ciągnął za koszulkę. Hiszpan upadł, a sędzia nie miał wątpliwości i podyktował rzut karny! Lewy w swoim stylu skorzystał z okazji i po raz drugi pokonał golkipera portugalskiego klubu. To gol numer 103 Lewandowskiego w Lidze Mistrzów.

Gol Roberta Lewandowskiego! 🔥Mamy szybkie wyrównanie, Polak pewnie wykorzystuje rzut karny! 💪📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/CSTjelgTPu pic.twitter.com/9nuxJZeaa6— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 21, 2025

