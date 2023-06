Iga Świątek - Haddad Maia O której godzinie gra Iga Świątek Półfinał Roland Garros KIEDY gra Iga Świątek w półfinale w Paryżu 1/2 finału

Agnieszka Radwańska znowu wraca na kort! Weźmie udział we wspaniałym turnieju, kibice poczują nostalgię

Iga Świątek jest już w półfinale Roland Garros po zwycięstwie 6:4, 6:2 nad Coco Gauff, a jej kolejną rywalką będzie Beatrziz Haddad Maia. Polka i wysoka Brazylijka (185 cm wzrostu) nie mają dużo czasu na odpoczynek. Półfinały kobiet zostaną rozegrane już następnego dnia. Mecz Świątek - Haddad Maia w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany w czwartek 8 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Haddad Maia ok. godziny 16.30-17.30. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia nie mają dużo czasu na odpoczynek to może mieć bardzo duże znaczenie. Półfinały kobiet zostaną rozegrane już w czwartek, dzień po ćwierćfinałach Świątek i Haddad Mai. A Brazylijka ma już w nogach dużo trzysetowych i ciężkich meczów. Po prawie czterogodzinnym maratonie z Hiszpanką Sorribes Tormo, teraz ograła 3:6, 7:6, 6:1 Tunezyjkę Ons Jabeur. To duża niespodzianka, bo Haddad Maia wcześniej nie odnosiła w ogóle sukcesów w turniejach wielkoszlemowych. Iga Świątek w Paryżu broni tytułu i pozycji numer 1 w rankingu. Duże szanse na zdetronizowanie Polki ma Białorusinka Aryna Sabalenka, która w półfinale zagra z Czeszką Karoliną Muchovą. Iga Świątek wygrywała mecze szybko i łatwo. Przed ćwierćfinałem z Coco Gauff spędziła na korcie tylko nieco ponad 4 godziny. Oczywiście duży wpływ na to miał krecz Łesi Curenko, która z powodu bardzo złego samopoczucia zrezygnowała szybko z dalszej walki z Polką w 4. rundzie

Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia zagrają ze sobą po raz drugi. Mierząca 185 cm Brazylijka zajmuje 12. miejsce w rankingu. Dobrze serwuje i jak na ten wzrost świetnie porusza się po korcie. Niedawno ograła Magdę Linette w Rzymie. Świątek i Haddad Maia poprzednio spotkały się niespełna rok temu w Toronto. Iga Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 6:3, 5:7. Silna fizycznie i potężnie zbudowana Brazylijka rozgrywała wtedy świetny sezon, a Polka oswajała się z kortami twardymi po turniejach na mączce i trawie. Haddad Maia spisywała się rewelacyjnie i w pojedynku z Polką potwierdziła wysoką formę. Panie walczyły w bardzo trudnych warunkach, przy silnym bocznym wietrze. Iga Świątek długo nie mogła złapać rytmu gry. W decydującym secie popełniła kosztowne błędy.

Mecz Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia w półfinale Roland Garros zostanie rozegrany już w czwartek 8 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Haddad Maia ok. godziny 16.30-17.30 jako drugi półfinał kobiet od godz. 15, po meczu Sabalenka - Muchowa. Transmisje TV z Roland Garros 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.