Iga Świątek i Hubert Hurkacz poznali rywali w Roland Garros! Kwalifikanci dolosowani!

Obok tych słów o Idze Świątek nie da się przejść obojętnie. To porównanie wywołuje ciarki na plecach. Wystarczyły dwa słowa

Iga Świątek pierwszy mecz w Roland Garros zagra z kwalifkantką i będzie nią Francuzka Leolia Jeanjean (nr 143). Za reprezentantką gospodarzy trudne kwalifikacje, w których dwa z trzech meczów rozstrzygnęła na swoją korzyść w trzech setach. Mecz Świątek - Jeanjean zostanie rozegrany w poniedziałek 27 maja.

Z kim gra Iga Świątek? Polka poznała rywalkę w Roland Garros 2024

Martina Navratilova, Mats Wilander i inni eksperci uważają, że Iga Świątek jest zdecydowaną faworytką do triumfu w Roland Garros. Podobnie uważa Barbara Schett. - Moim zdaniem Iga naprawdę przystąpi do walki we French Open jako wielka faworytka. Trzykrotnie zdobyła tam tytuł, a teraz po prostu gra regularnie wspaniały tenis. Myślę, że zyskała dużo pewności siebie, wygrywając w Rzymie i Madrycie. I myślę, że ciężko będzie ją pokonać. Mam wrażenie, że jest teraz trochę jak Rafa Nadal. Kiedy trzeba, podnosi swój poziom i czuje się na korcie komfortowo - powiedziała była austriacka tenisistka w rozmowie z "Super Expressem".

Z kim gra Hubert Hurkacz w Roland Garros? Polak poznał rywala

Rywala w 1. rundzie Roland Garros poznał również Hubert Hurkacz. Hubi podobnie jak Iga Świątek czekał na koniec kwalifikacji. Przeciwnikiem Polaka będzie Japończyk Shintaro Mochizuki. Mecz Hurkacz - Mochizuki zostanie rozegrany w niedzielę 26 maja.

Magda Linette zagra w 1. rundzie z Ludmiłą Samsonową (w poniedziałek), a Magdalena Fręch zmierzy się z Darią Kasatkina (w poniedziałek lub we wtorek).

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej