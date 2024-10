Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski na zdjęciach. Tak działał legendarny duet

Od dłuższego czasu fani Świątek zastanawiali się, co się z nią dzieje. Najlepsza tenisistka na świecie zamilkła, wycofyfała się z kolejnych turniejów, postawiła na kompletną ciszę medialną, nie publikując też nic na swoich kanałach społecznościowych. Kilka dni temu trener reprezentacji Polski Dawid Celt poinformował, że Świątek zmaga się z wirusem. W piątkowy poranek zespół Igi Świątek zakomunikował o zakończeniu współpracy z trenerem Wiktorowskim. Z treści komunikatu wynika, że obie strony podjęły decyzję o rozstaniu.

"Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze. Trener Wiktorowski dołączył do mojego zespołu przed 3 sezonami, gdy bardzo potrzebowałam zmian i świeżego podejścia. Jego doświadczenie, analityczne i strategiczne podejście i ogromna wiedza o tenisie sprawiły, że parę miesięcy później zaczęłam osiągać sukcesy, o których nawet nie marzyłam. Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to Trener pierwszy wypowiedział to na głos. Mierzyliśmy wysoko, na każdy turniej jechaliśmy, żeby go wygrać i wraz z Trenerem wygraliśmy kilkanaście turniejów, w tym kolejne 4 Wielkie Szlemy. Nie byłoby tego oczywiście bez całego zespołu, także mojego trenera przygotowania fizycznego i fizjoterapeuty Macieja Ryszczuka oraz psycholog Darii Abramowicz." - przekazał słowa Igi Świątek jej zespół.

Pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego - Iga Świątek stała się pełnoprawną "królową mączki". Triumfy na kortach ceglanych w Stuttgarcie (2022, 2023), Rzymie (2022, 2024), Madrycie (2024) i przede wszystkim na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu (2022-2024!) to wielka praca tej dwójki. Świątek trzy razy z rzędu sięgnęła po wielkoszlemowy tytuł w stolicy Francji. W 2022 roku Świątek wygrała też US Open, choć nie należała do grona faworytek. na kortach twardych pokazała moc już w marcu 2022 roku, po kilku miesiącach współpracy z trenerem Wiktorowskim sięgnęła po "Sunshine Double", czyli wygrała zarówno w Indian Wells (tu wygrała również w tym sezonie) jak i Miami. Wielu ekspertów, ale też kibiców tenisa, gołym okiem zauważyło tenisowy rozwój Igi Świątek, począwszy od serwisu, skończywszy na grę przy siatce. Świątek i Wiktorowski rozstają się w momencie, gdy Świątek jest niekwestionowaną liderką rankingu WTA. My przedstawiamy w galerii kilka wspomnień owocnej współpracy Igi z trenerem Wiktorowskim.