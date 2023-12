i Autor: East News, Tomasz Jagodziński/Super Express Iga Świątek, Tomasz Wiktorowski

Należne nagrody

Iga Świątek i Tomasz Wiktorowski z wielkim wyróżnieniem! Tym razem obyło się bez kontrowersji

Iga Świątek w 2023 roku nie dominowała na światowych kortach tak, jak poprzednio, ale i tak na koniec roku to ona jest liderką rankingu WTA. Nie mogło być żadnym zaskoczeniem, że liderka rankingu została nominowana po sezonie do różnych nagród, w tym na najlepszą tenisistkę roku. Nie inaczej mogło być w przypadku jej trenera, który został nominowany do tytułu najlepszego trenera roku. Polski duet okazał się bezkonkurencyjny w obu przypadkach, a nie było to takie oczywiste.