Iga Świątek - Kontaveit O której godzinie gra Iga Świątek Dubaj KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz w Dabaju Czy gra dzisiaj 20.12.2022?

Iga Świątek kontra Anett Kontaveit - to kolejny mecz Polki w Dubaju, gdzie walczy w pokazowych rozgrywkach World Tennis League. To drużynowy turniej pokazowy z gwiazdorską obsadą, grają w nim kobiety i mężczyźni. Iga Świątek wczoraj pokonała 6:3, 6:4 Francuzkę Caroline Garcię (nr 4 WTA) i - co najważniejsze - zaprezentowała się bardzo dobrze, pokazując, że jest wysokiej formie. Dla Igi Świątek występ w Dubaju to ważny sprawdzian w czasie przygotowań do nowego sezonu.

Iga Świątek - Kontaveit O której godzinie gra Iga Świątek w Dubaju KIEDY gra Iga Świątek

Iga Świątek kolejne mecze w Dubaju ma zagrać z Anett Kontaveit i Aryną Sabalenką. Jednak występ Estonki jest wątpliwy. Kontaveit zmaga się z chorobą i może zastąpić ją Jelena Rybakina, która jest w tym samym zespole. - Prawdę mówiąc, wyniki nie są tutaj najważniejsze - powiedziała Polka. - Skupiam się na innych rzeczach w meczach, nad zmianami w mojej taktyce lub po prostu wdrażam to, nad czym pracowałem poza sezonem. Przeważnie jest to zabawa i nauka, więc cieszę się, że rozegrałem tak solidny mecz - dodała Iga Świątek po meczu z Caroline Garcią. - Zawsze jest coś do poprawy. Mam 21 lat, więc myślę, że mogę robić wiele rzeczy lepiej, ale szczególnie pracuję teraz nad wolejami, pracowaliśmy nad moją grą przy siatce - zdradziła Iga Świątek. Kites czyli zespół Polki pokonał wczoraj Eagles.

Iga Świątek - Kontaveit KIEDY gra Iga Świątek kolejny mecz Dubaj O której gra Iga Świątek

Iga Świątek kolejny mecz w World Tennis League w Dubaju zagra z Estonką Anett Kontaveit (lub Jeleną Rybakiną), ale fani Polki muszą uzbroić się w cierpliwość. Mecz Świątek - Kontaveit zaplanowano na czwartek 22 grudnia 2022. Początek meczu Świątek - Kontaveit ok. godziny 16.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 15). Transmisja tv na antenie Canal+ Sport.