Iga Świątek - Kostjuk NA ŻYWO transmisja. Stream online z meczu 1/8 finału WTA Cincinnati 16.08.2024

Iga Świątek i Marta Kostjuk zagrają o ćwierćfinał WTA 1000 w Cincinnati. Rozstawiona z "1" Polka w pierwszej rundzie miała wolny los, a pierwszy występ po igrzyskach olimpijskich zaczęła od 2. rundy z Warwarą Graczową. Urodzona w Rosji reprezentantka Francji postawiła się murowanej faworytce, która niespodziewanie przegrała drugiego seta, w którym prowadziła już 5:2 i miała kilka piłek meczowych. Na szczęście był to chwilowy dołek i Świątek w nieco ponad 2 godziny awansowała do 1/8 finału. W niej czeka ją na papierze jeszcze trudniejszy mecz z Ukrainką Martą Kostjuk. Ta zmagania w Cincinnati zaczęła już od pierwszej rundy, w której pokonała w trzech setach Belgijkę Elise Mertens (6:4, 2:6, 6:4). W drugiej rundzie 22-latka z Kijowa pewnie wygrała z rewelacją niedawnego Wimbledonu - Lulu Sun z Nowej Zelandii (6:3, 7:5). Teraz stanie przed najtrudniejszym możliwym wyzwaniem, jakim jest starcie z liderką rankingu WTA. Będzie to trzecie starcie Świątek i Kostjuk, a drugie w tym roku. Dotychczasowy bilans jest lepszy dla Polki, która wygrała oba wcześniejsze mecze.

Mecz Iga Świątek - Marta Kostjuk w 1/8 finału WTA 1000 w Cincinnati odbędzie się w piątek, 16 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17 czasu polskiego. Transmisja w TV na Canal+ Sport 2, a online w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl. Zapraszamy do śledzenia boju Igi o ćwierćfinał razem z nami!