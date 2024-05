i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

French Open

Iga Świątek – Leolia Jeanjean relacja NA ŻYWO I runda Roland Garros dzisiaj 27.05.2024 WYNIK LIVE

Iga Świątek przystępuje do drugiej z rzędu obrony tytułu w wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie. Polka triumfowała na tym turnieju w 2020, 2022 i 2023 roku. Teraz także jest faworytką do triumfu,więc siłą rzeczy jest też wielką faworytką do wygrania meczu I rundy, w której zmierzy się z kwalifikantką Leolią Jeanjean (WTA 148.) z Francji. Śledź naszą relację na żywo z meczu Świątek - Jeanjean