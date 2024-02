Iga Świątek ma problem z kolanem? Jej trener zdradził szczegóły!

Kibice Igi Świątek mogli się poważnie zmartwić, kiedy w trakcie Australian Open polska gwiazda grała z czarną opaską pod lewym kolanem. W pomeczowym wywiadzie nasza gwiazda na szczęście zapewniała, że sytuacja jest raczej pod kontrolą. - Mam problem z tym kolanem już od Cancun (jesienne WTA Finals, red.) - zdradziła Iga Świątek. - Czasami jest lepiej, czasem gorzej, ale nie wpływa to na moją grę. Ten mecz był bardzo intensywny, ale raczej nie ma powodów do zmartwień - uspokajała liderka rankingu, która z opaską grała też w czasie United Cup, na początku sezonu.

Iga Świątek ma problem z kolanem? Trener Maciej Ryszczuk wyjaśnia

O opaskę pod kolanem w trakcie rozmowy w programie Break Point został również zapytany teraz Maciej Ryszczuk, trener Igi Świątek od przygotowania fizycznego oraz jej fizjoterapeuta. - Natłok tych godzin na korcie, intensywności i specyfiki grania Igi po prostu... Iga jest mocno intensywną zawodniczką praktycznie w każdej wymianie. Poczuła, że delikatnie jej to doskwiera, więc chcieliśmy to odciążać - stwierdził Ryszczuk, dając do zrozumienia, że uraz nie jest poważny i było to jedynie profilaktyczne dmuchanie na zimne.

Iga Świątek do gry wróci w przyszłym tygodniu w Dausze. Rok temu zareagowała na niepowodzenie w Australian Open najlepiej jak mogła. W porywającym stylu wygrała turniej WTA w Dausze, tracąc w całej imprezie zaledwie... 5 gemów i zgarniając drugiego złotego sokoła - nagrodę dla triumfatorki. Jeżeli znów podbije Katar, po raz pierwszy w karierze wygra ten sam turniej w trzech kolejnych latach.

