Losowanie el. MŚ bez Cezarego Kuleszy. Nagła zmiana decyzji, rzecznik tłumaczy

Oby piątek "trzynastego" okazał się szczęśliwy dla piłkarzy reprezentacji Polski, którzy poznają rywali w najbliższym eliminacjach do mistrzostw świata. W Zurychu odbędzie się ceremonia losowania grup, wszystko wskazuje na to, że w Szwajcarii zabraknie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. W ostatniej chwili doszło do zmiany planów.