Polska bitwa o Stambuł! Sebastian Szymański z Fenerbahce kontra Krzysztof Piątek z Istanbul BB w hicie ligi tureckiej

Prezydent Fenerbahce ma obsesję na punkcie mistrzostwa

Po latach niepowodzeń Fenerbahce chce odzyskać prymat w Turcji. Taką misję do wykonania dostał trener Jose Mourinho. Czy podoła zadaniu? - Priorytetem jest mistrzostwo. Ciśnienie jest ogromne, bo prezydent ma na tym punkcie obsesję - mówi nam Jacek Cyzio, który świetnie orientuje się tureckich realiach.

Po dwóch porażkach z rzędu, co z trenerem Jose Mourinho?

Problem w tym, że ostatnio podopieczni Mourinho przegrali dwa mecze: najpierw derby Stambułu z Besiktasem (0:1), a następnie u siebie z Bilbao (0:2) w Lidze Europy. W obu spotkaniach zespół nie strzelił gola. W lidze tureckiej Fenerbahce jest wiceliderem, ale traci już do Galatasaray sześć punktów. W meczu pucharowym Szymański zagrał w pierwszym składzie, ale był to występ bez błysku i po godzinie został zmieniony.

Krzysztof Piątek na czele klasyfikacji najlepszych strzelców

Fenerbahce musi gonić lidera, więc w starciu z Istanbul BB nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Na kolejne gole zapoluje Krzysztof Piątek, który w tej edycji potwierdza, że chce powalczyć o snajperskie berło. Zdobył już w lidze dziewięć goli i jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Dzieli ją z duetem Simon Banza (Trabzonspor) i Ciro Immobile (Besiktas).

El Pistolero pracuje na transfer do tureckiego giganta?

- Piątek to typ snajpera, który umie znaleźć się pod bramką rywali - opisuje go Cyzio. - Procentuje u niego doświadczenie z ligi włoskiej i niemieckiej. W ubiegłym sezonie też był skuteczny, a w tym nie zawodzi. Nabrał pewności siebie. Życzę mu, aby sięgnął po koronę króla strzelców. Jest w doborowym towarzystwie. Za jego plecami m.in. duet Edin Dżeko i Duszan Tadić z Fenerbahce czy Victor Osimhen z Galatasaray. Mocne nazwiska, ale niech walczy! W ten sposób pracuje na transfer do tureckiego giganta lub do zespołu z mocniejszej ligi - zapowiada.

Derby Stambułu dla Fenerbahce

A kto będzie zwycięzcą w derbach Stambułu? - Faworytem jest oczywiście Fenerbahce - przekonuje. - Stawiam na wygraną tego zespołu. Mam nadzieję, że Szymański będzie miał asystę, a Piątek strzeli kolejnego gola i potwierdzi wysokie aspiracje w walce o snajperskie berło w Turcji - podkreśla Cyzio.

