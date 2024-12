Niebywałe, co Krzysztof Piątek robi w Turcji! Zaczął bitwę na poważnie, nikt nie wie, jak to się skończy

- Może nie do końca dobre były dobory klubów. W Herthcie Berlin tak naprawdę każdy zawodnik grał poniżej oczekiwań, ja byłem w tym gronie. Też na pewno ta kontuzja kostki, która niestety przytrafiła się przed Euro, mogła zahamować moją formę. Biorę jednak doświadczenie z tych słabszych okresów i teraz to wykorzystuję. Złapałem doświadczenie dzięki temu, że miałem styczność z różnymi trenerami w kilku krajach, czy to w Niemczech, czy w Włoszech, czy w Turcji. Na pewno jestem lepszym zawodnikiem i bardzo doświadczonym – zaznaczył Piątek, który często jest pytany o „Piątkomanię”, której doświadczył grając w Genoi i Milanie.

- Na pewno ten szał był niesamowity – podkreślał Piątek. - Szczególnie dla młodego chłopaka. Może bym nie powiedział, że to mnie przytłoczyło, ale na pewno tymi występami na początku, golami, rozbudziłem apetyty kibiców i władz klubów, w których grałem. Presja była na mnie ogromna. Wiedziałem jednak, że ten słabszy moment w tak młodym wieku może przyjść. I że mogę tego nie udźwignąć. Ale też później nie zawsze dokonywałem trafnych wyborów jeśli chodzi o kluby.