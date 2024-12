Wprawdzie Jagiellonia w lidze zremisowała cztery mecze z rzędu, ale może za to pochwalić się tym, że od siedemnastu spotkań jest niepokonana. To passa, który dotyczy występów we wszystkich rozgrywkach. Teraz przed białostockim zespołem wyjazdowy mecz z FK Mlada Boleslav. Jak wypadnie klub z Podlasia w Lidze Konferencji? - Spodziewam się przeciwnika, który będzie miał w sobie dużo determinacji do tego, żeby wygrać spotkanie - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Zważywszy na dobry moment, w którym są i ostatnie zwycięstwo w Lidze Konferencji. Zostały dwa mecze, więcna pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby dać sobie szansę powalczyć o play-offy. Mlada Boleslav to drużyna, która potrafi atakować. Posiada indywidualności, które potrafią stworzyć zagrożenie - analizował.

Szkoleniowiec uważa, że jego zespół nie może zagrać tak jak w poprzedniej kolejce z Celje. W Słowenii padł remis 3:3, nie ze wszystkich rzeczy w tym spotkaniu trener był zadowolony. Tymczasem Mlada Boleslav sprawiła niespodziankę, bo wygrała u siebie 2:1 z Betisem Sewilla. Dwie bramki padły w ciągu trzech minut drugiej połowy. To pokazuje, że czeski zespół stać na wiele. Mówił o tym trener Werner Liczka w rozmowie z Super Expressem. - Nie możemy doprowadzić do otwartego spotkania - przekonywał trener Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Msimy lepiej je kontrolować bez piłki. To był nasz wniosek po meczu z Celje. Chciałbym, żeby pod tym względem była poprawa - zapowiedział trener białostockiej drużyny.

