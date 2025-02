Iga Świątek - Maria Sakkari Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz WTA Doha 2025

To z nią zagra Iga

Iga Świątek już dzisiaj rozpocznie rywalizację w turnieju WTA Doha 2025 w 2. rundzie i zagra z Marią Sakkari. Polka i Greczynka grały ze sobą sześć razy, a bilans tej rywalizacji to 3-3. Sakkari to jedyna tenisistka, która pokonała Świątek w Roland Garros w ostatnich latach. Zrobiła to w ćwierćfinale w 2021 r. (6:4, 6:4). Polka była jednak górą w trzech ostatnich pojedynkach. Ostatnio rozbiła Sakkari 6:4, 6:0 w finale ubiegłorocznego Indian Wells. Greczynka zajmuje 29. miejsce w rankingu i jest daleko od optymalnej formy. Świątek pokonała Sakkari również w Katarze - 6:4, 6:3 w 2022 r.

Iga Świątek w turnieju WTA 1000 Doha triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Łatwo jednak nie będzie, bo w Dausze wystąpią największe gwiazdy, razem z Coco Gauff i Aryną Sabalenką, która w poprzednich dwóch edycjach rezygnowała z gry w tym turnieju, odpoczywając po zwycięstwie w Australian Open. W tej edycji turnieju WTA Doha obsada będzie jest mocna. Poza najwyżej rozstawioną Aryną Sabalenką i broniącą tytułu Igą Świątek pojawią się niemal wszystkie najmocniejsze tenisistki w stawce. Z Top-10 zabraknie jedynie Madison Keys. Amerykańska mistrzyni Australian Open odpoczywa po triumfie w Melbourne, lecząc kontuzję.

Świątek - Sakkari WTA Doha

Iga Świątek w 11 ostatnich meczach w Dausze nie straciła ani jednego seta, przegrywając w nich zaledwie 41 gemów (średnio 3,7 na mecz). Najbardziej zacięty bój stoczyła w ubiegłorocznym finale, pokonując 7:6, 6:2 Jelenę Rybakinę, swoją wielką rywalkę. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne, a kozioł piłki dość wysoki, co pasuje Świątek. Do tego często jest tam chłodno i wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Polka zawsze zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła, będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011).

Świątek - Sakkari WTA Doha

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w poniedziałek 10 lutego 2025 ok. godziny 15-15.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 13.30 po spotkaniu D. Kasatkina - P. Kudermietowa). Transmisja TV z meczu Świątek - Sakkari w turnieju WTA Doha 2025 na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

