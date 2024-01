Iga Świątek nie mogła się otrząsnąć po finale United Cup. Jej wymowna reakcja stała się hitem. Była kompletnie zdezorientowana

Iga Świątek kolejny raz pokazała, jaką jest fantastyczną tenisistką. Raszynianka w turnieju United Cup była praktycznie bezbłędna. 22-latka triumfowała we wszystkich starciach singlowych, łącznie z finałem, gdzie nie dała najmniejszych szans Andżelice Kerber, pokonując rywalkę 6:3, 6:0. Bardzo emocjonującym było kolejne spotkanie, gdzie zmierzył się Hubert Hurkacz z Alexandrem Zverevem. Polak w pierwszym secie przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść, co więcej w drugiej partii miał dwie piłki meczowe, których niestety nie wykorzystał. Niemiec to wykorzystał, a w decydującym secie pokonał najlepszego polskiego singlistę 6:4.

Iga Świątek z nagrodą MVP tegorocznej edycji United Cup."Co to jest?". Urocze to było, że nie wiedziała, za co została nagrodzona. 😅#czasnatenis #UnitedCup pic.twitter.com/mOmp8dNQtA— Dawid Żbik (@DawidZbik) January 7, 2024

Iga Świątek była kompletnie rozkojarzona po finale! Polka nie wiedziała za co dostała nagrodę

Wpływ Świątek był ogromny na wynik reprezentacji Polski. Niestety nie udało się wygrać w finale z Niemcami, ale fantastyczna gra 22-latki została doceniona. Liderka światowego rankingu po otrzymaniu nagrody MVP całej imprezy była zdezorientowana i dopiero Hurkacz pomógł rozszyfrować młodej tenisistce za co otrzymała ten drobny upominek. Świątek od razu zaczęła to celebrować, jednak przede wszystkim, gdy podeszła do mikrofonu to podziękowała całemu zespołowo oraz swojemu partnerowi, czyli Hurkaczowi.