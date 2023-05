Iga Świątek - Pawluczenkowa O której godzinie gra Iga Świątek WTA Rzym KIEDY gra Iga Świątek pierwszy mecz w Rzymie

Iga Świątek mogła zakończyć karierę! To był krytyczny moment jej kariery, prawda wyszła po latach

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA w Rzymie, gdzie broni tytułu. Polka rywalizację zacznie w 2. rundzie i zagra z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkowa. Mecz Świątek - Pawluczenkowa zostanie rozegrany czwartek 11 maja lub w piątek 12 maja. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Anastazja Pawluczenkowa zagrają ze sobą po raz pierwszy w tourze WTA, ale ostatnio walczyły w pokazowym turnieju w Dubaju i Polka wygrała to spotkanie. Doświadczona Pawluczenkowa ma 31 lat. Ostatnio miała dużą przerwę w startach, więc spadła nisko w rankingu (obecnie nr 506), ale potencjał ciąż ma duży. To finalistka Roland Garros 2021, co świadczy o tym, że na mączce czuje się bardzo dobrze. Gra siłowy tenis oparty na mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jako juniorka odnosiła duże sukcesy. W 1. rundzie turnieju WTA w Rzymie rozbiła 6:1, 6:1 doświadczoną Włoszkę Sarę Errani.

Zanim Iga Świątek zapoluje w Rzymie na hattricka, spacerowała po bogatej w zabytki i malownicze miejsca stolicy Italii. Odwiedziła też stare kąty, m.in. klimatyczną restaurację La Vittoria. Polska mistrzyni zaprzyjaźniła się z jej właścicielem, rok temu też wpadała tam na pyszną kawę i słodkie tiramisu, którym świętowała sukcesy. La Vittoria to po włosku zwycięstwo, więc nazwa lokalu pasowała idealnie. Iga lubi odwiedzać miejsca, gdzie na łonie natury może zanurzyć się w lekturze, daleko od gwarnych i pełnych turystów miejsc. Teraz relaksowała się w ogrodach Willi Borghese. Park charakteryzuje się malowniczymi świątyniami stylizowanymi na ruiny, a liderka rankingu zrobiła sobie sympatyczne zdjęcia przy popiersiach Krzysztof Kolumba i Leonarda da Vinci.

Bilans Igi Świątek w Rzymie w ostatnich dwóch edycjach to 11 zwycięstw, tylko jeden przegrany set (z B. Krejcikovą) i... mnóstwo spałaszowanego tiramisu, którym Polka świętowała w Wiecznym Mieście swoje sukcesy. W wielkich finałach w Rzymie Polka wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022). - Na pewno mam stąd dobre wspomnienia, ale nie oczekuję, że ten turniej będzie łatwiejszy niż jakikolwiek inny, ponieważ jest trudny i zawsze jest ciężko. Zobaczymy, jak będę grała - komentuje Iga Świątek. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje polskiej Królowej Mączki, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni. - W Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizuje Iga Świątek.

Dla Igi Świątek występ w Rzymie to również próba generalna przed Roland Garros. Powalczy tam po turnieju w Madrycie, gdzie przegrała w finale z Aryną Sabalenką (3:6, 6:3, 3:6). Warunki w Madrycie niewątpliwie Sabalence leżą, na kortach ziemnych wygrała drugi turniej i po raz drugi właśnie w Madrycie - podkreśla w rozmowie z "Super Expressem" Marek Furjan, komentator tenisa w Canal+. - Warunki w Rzymie są zupełnie inne, a Sabalence powinno tam grać się o wiele trudniej. Wpływ maja na to wysokość, temperatura i pogoda oraz inne czynniki - dodaje.

Iga Świątek w Rzymie doskonale wykorzystuje swoje atuty. - Dla Igi wolniejsze korty są korzystne, bo im trudniej skończyć punkt i im te wymiany są dłuższe, tym łatwiej się gra zawodniczkom, które świetnie się bronią, a Polka do takich z pewnością należy - analizuje w rozmowie z "Super Expressem" Marek Furjan, komentator tenisa w Canal+. Polka na wolnej mączce bardzo umiejętnie konstruuje punkty, konsekwentnie spychając rywalki do defensywy i dominując nie tylko dzięki sile uderzeń, ale również świetnemu poruszaniu się na śliskiej nawierzchni.

Dla Igi Świątek występ w Rzymie to również okazja do zgarnięcia dużej wypłaty. Rok temu szeroko komentowano wysokość premii w rzymskich turniejach WTA i ATP, bo w tym męskim nagrody finansowe były dużo wyższe. Mistrz (N. Djoković) zarobił wtedy 836,3 tys. euro, a Iga dostała tylko 332,2 tys. euro. Teraz panowie znów zgarną więcej - 1,1 mln euro dla mistrza ATP i 521,7 tys. euro dla mistrzyni WTA. - Tenis jest jednym ze sportów, w których mówimy o równości, ale wciąż jest wiele rzeczy, nad którymi możemy popracować, jeśli chodzi o wygrywanie takich samych nagród pieniężnych w niektórych turniejach WTA w porównaniu do ATP na tym samym poziomie - komentowała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w czwartek 11 maja lub w piątek 12 maja 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Pawluczenkowa w Rzymie. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

𝐑 𝐮 𝐭 𝐡 𝐥 𝐞 𝐬 𝐬 🥶Anastasia Pavlyuchenkova defeats Sara Errani 6-1 6-1 in 1h2m and sets up a second round clash with defending champion Iga Swiatek#IBI23 | @WTA pic.twitter.com/uZ4osxBVix— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2023