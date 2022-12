Świątek - Pawluczenkowa RELACJA NA ŻYWO: Czas na kolejny mecz singla kobiet! [WYNIK]

Maja Chwalińska przekazała bardzo przykre wiadomości. To już koniec nadziei, decyzja jest nieodwołalna

Na żywo Świątek - Pawluczenkowa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Zapraszamy na relację na żywo z meczu Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa. Początek około godziny 16:20.

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Anastazją Pawluczenkowa drugi mecz Polki w Dubaju. Polka walczy w pokazowych rozgrywkach World Tennis League, drużynowym turnieju z gwiazdorską obsadą. Iga Świątek we wtorek pokonała 6:3, 6:4 Francuzkę Caroline Garcię (nr 4 WTA), prezentując się naprawdę znakomicie i pokazując, że jest w wysokiej formie. Dla Igi Świątek występ w Dubaju to ważny sprawdzian w czasie przygotowań do nowego sezonu.