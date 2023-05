Iga Świątek powiedziała wprost, że nie rozumie Rafy Nadala. Skomentowała jego wycofanie się z Rolanda Garrosa

Iga Świątek ma na swoim koncie już dwa zwycięstwa na kortach Rolanda Garrosa. Teraz rozpoczyna walkę o trzeci triumf i gdyby jej się to udało, dołączyłaby do prawdziwej elity, której udało się dokonać tego minimum trzy razy. Nie jest tajemnicą, że Roland Garros to jeden z ulubionych turniejów Igi Świątek i z pewnością fani liczą na powtórkę z 2020 i 2022 roku. Jednakże w tym sezonie 21-latka poległa już na mączce przeciwko dwóm bardzo groźnym rywalkom i walka o trofeum może być zdecydowanie cięższa, niż przed rokiem. Pewne jest natomiast, że tytułu z 2022 roku nie obroni triumfator męskiej części turnieju, Rafael Nadal. Hiszpan musiał wycofać się z powodu kontuzji, co Iga Świątek komentowała z dużym żalem.

Iga Świątek komentuje wycofanie się Nadala. Tej rzeczy jeszcze nie rozumie

Obecna liderka rankingu WTA nie raz podkreślała, jak ważną postacią jest dla niej hiszpański tenisista. Świątek i Nadal mieli nawet okazję zagrać razem w pokazowym turnieju. Jak zauważyła 21-latka, wycofanie się Nadala to ogromny cios dla całej imprezy. – Będzie nam brakowało Rafy. Cieszę się jednak, że podejmuje decyzje, by nie cierpieć aż tak bardzo na korcie. Mam nadzieje, że wróci w przyszłym roku. Może zakończy grę na Roland Garros na własnych warunkach, co jest myśle najważniejsze na końcowym etapie kariery – powiedziała Świątek.

Skomentowała także słowa samego zawodnika i przyznała, że nie całkiem rozumie jeszcze podejście, jakie prezentuje. – Dużo zastanawiałam się nad tym, co powiedział, że zawodnicy przychodzą i odchodzą, a turnieje nadal pozostają. Myślę, że to dowód na niesamowitą dojrzałość z jego strony, której jeszcze do końca nie mam i nie do końca to rozumiem – podkreśliła Iga Świątek – Jestem na tourze dopiero od kilku lat i dziwnie sobie wyobrazić, że kiedyś to się skończy, ludzie zapomną, skoncentrują się na kolejnych pokoleniach. Rafa rozumie ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Jest na tyle dojrzały, że akceptuje. To kolejna rzecz, za którą go podziwiam – dodała.